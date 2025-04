Serie A, Como-Torino 1-0: Fabregas blinda la salvezza con Douvikas

IL TABELLINO

COMO-TORINO 1-0

Como (4-3-3): Butez 7; Vojvoda 6,5, Goldaniga 6, Kempf 6,5, Moreno 6 (45' st Valle sv); Da Cunha 6,5, Perrone 6, Caqueret 6 (26' st Roberto sv, 38' st Paz sv); Ikoné 6 (26' st Strefezza 6), Douvikas 7, Diao 6 (38' st Fadera sv). A disp.: Reina, Jack, Smolcic, Van Der Brempt, Iovine, Alli, Engelhardt, Braunöder, Gabrielloni, Cutrone. All.: Fabregas 7

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic 6,5; Walukiewicz 5,5 (35' st Pedersen 6), Maripàn 5, Coco 5,5 (35' st Masina 6), Biraghi 5,5; Gineitis 6 (35' st Ilic 6), Linetty 5 (45' st Tameze sv), Elmas 6,5; Casadei 5,5 (20' st Karamoh 6); Adams 5,5, Sanabria 5,5. A disp.: Paleari, Donnarumma, Dembélé, Sosa. All.: Vanoli 5,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 38' Douvikas

Ammoniti: Coco (T), Gineitis (C), Sanabria (T), Da Cunha (C)



LE STATISTICHE

• Considerando i tre punti a vittoria da sempre, il Como ha conquistato almeno 36 punti entro 32 gare giocate in Serie A per la prima volta dal 1985/86 (36 in 30 partite in quel caso – campionato giocato a 16 squadre).

• Il Como ha vinto due delle ultime tre sfide con il Torino in Serie A (1P) per la formazione lariana un successo in meno di quanti quelli ottenuti nelle prime 25 con i granata nel massimo campionato (9N, 13P).

• Con il gol odierno (vs Torino), Tasos Douvikas ha stabilito il proprio record di marcature casalinghe stagionali nei Big-5 campionati europei: quattro – due con il Celta Vigo e due con il Como, superato il precedente di tre reti interne registrate ne La Liga 2023/24.

• Mërgim Vojvoda ha preso parte ad una rete per tre match di fila (un gol e due assist – vs Empoli, Monza e Torino) per la prima volta in carriera in Serie A.

• Dopo sei primi tempi consecutivi senza reti al passivo in campionato, il Torino ha subito gol nella prima frazione di gioco (vs Como) per la prima volta dallo scorso 14 febbraio (vs Bologna in quel caso).

• Il Como ha mantenuto la porta inviolata in un match casalingo di Serie A (1-0 vs Torino) per la prima volta dal 30 dicembre 2024 (2-0 vs Lecce in quel caso).

• Solo il Monza (17) ha subito più reti di testa rispetto al Torino in questo campionato (11).

• Solo Genoa (10) e Hellas Verona (nove) hanno chiuso più volte il primo tempo senza calciare nello specchio della porta rispetto al Torino nella Serie A in corso: otto, come il Lecce.

• Il Torino ha perso senza segnare una trasferta di Serie A (0-1 vs Como) per la prima volta dal 9 novembre 2024 (0-2 nel derby vs Juventus).

• Il Torino ha perso un match di Serie A contro una formazione neopromossa (0-1 vs Como) per la prima volta dal 12 febbraio 2022 (1-2 vs Venezia in quel caso).

• Dopo 12 gare consecutive in gol in campionato, il Torino non ha segnato (0-1 vs Como) per la prima volta dal 5 gennaio scorso (0-0 vs Parma).

• Jonathan Ikoné ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze in Serie A – 92 con la Fiorentina e otto in maglia Como