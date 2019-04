Serie A, classifiche a confronto: crollo Napoli e Lazio, bene la Spal

23/04/2019

Mancano cinque giornate al termine della Serie A 2018/19, molti verdetti sono ancora da scrivere ma, dopo 33 turni di campionato, si possono pure fare i primi bilanci. Rispetto ad un anno fa sono Spal, Cagliari e Torino le promosse mentre bocciatissime Napoli, Chievo e Fiorentina. Tra le altre big Juventus e Milan in saldo leggermente positivo, Inter e soprattutto Roma invece sono in trend negativo. Parma, Empoli e Frosinone ovviamente non considerate perché in Serie B nel 2017/18.