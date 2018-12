Serie A, Chievo-Lazio 1-1: Immobile risponde a Pellissier

02/12/2018 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Un punto a testa, ma con sensazioni diverse. Al Bentegodi Chievo e Lazio si dividono la posta, ma al triplice fischio è Inzaghi a sentire il gusto amaro del pareggio. Già, perché per Di Carlo l'1-1 con i biancocelesti rappresenta un altro piccolo passo avanti per continuare a inseguire il miracolo salvezza. La conferma di aver imboccato la strada giusta per ridare morale a un gruppo che sembrava allo sbando e ormai spacciato. Strada che invece sembra aver un po' smarrito Inzaghi. Lo dicono il gioco e anche la classifica. Ai biancocelesti, infatti, il pari con il fanalino di coda della Serie A costa la zona Champions. Un mezzo passo falso che, senza reazioni immediate, rischia di intaccare le convinzioni e le ambizioni di Immobile & Co.



Al Bentegodi Di Carlo replica la formazione di Napoli, affidandosi all'esperienza di Pellissier. Senza Luis Alberto, Inzaghi invece piazza Badelj in cabina di regia e Correa dietro Immobile. Con un 4-3-1-2 compatto, il Chievo si mette subito a protezione di Sorrentino, puntando tutto sulle ripartenze e le incursioni di Obi. Atteggiamento che la Lazio, in campo col solito 3-5-1-1, prova subito a sfruttare per prendere in mano la gara, cercando l'ampiezza del gioco e il possesso palla. Il primo squillo è di Pellissier, ma la mira è alta. Poi la gara si sposta in mediana, con Milinkovic che prova a far valere la sua fisicità in fase di impostazione e negli inserimenti. Con tante interruzioni, la gara fatica a decollare. Pellisser e Meggiorini sono i primi difensori del Chievo e la Lazio non riesce a manovrare con velocità. Pressata e aggredita, la squadra di Inzaghi va al trotto e non riesce a pescare Immobile in verticale. Organizzato e pronto a ripartire, il Chievo invece aggredisce, occupa bene gli spazi e poco prima della mezz'ora affonda il colpo in contropiede con Pellissier, servito col contagiri da Birsa. Un vantaggio meritato, che ferisce la Lazio. Contratti e poco precisi sulla trequarti, i biancocelesti si affidano alle giocate di Parolo, ma non basta.





Nella ripresa Inzaghi fa entrare Caicedo e leva Radu, cambiando l'assetto tattico. Con la difesa a quattro e due punte, i bianconcelesti cambiano passo, aumentando il ritmo e costringendo il Chievo ad arretrare il baricentro. Strakosha rischia la papera, poi Sorrentino ferma un destro a botta sicura di Immobile dopo una bella serpentina di Correa. La Lazio aumenta i giri e il Chievo, un po' sulle gambe, serra le linee. In difficoltà, Di Carlo fa entrare Cacciatore e passa alla difesa a cinque. E la gara diventa un tiro al bersaglio verso la porta di Sorrentino. Milinkovic spara alto da buona posizione, poi Bani stoppa un destro di Lulic. Due campanelli d'allarme che al 66' si trasformano nel pareggio biancoceleste. A risolvere la questione ci pensa Immobile dopo una bella combinazione al limite con Correa. Un gol che rimette tutto in parità e riapre il match. Scatenato, Ciro centra un palo, facendo tremare il Bentegodi, poi Badelj sfiora il colpaccio da fuori. Segnali d'allarme che fanno scattare la reazione dei padroni di casa. Nel finale, infatti, il Chievo si difende con ordine dal forcing biancoceleste e prova ancora a dare battaglia, rianimandosi negli ultimi minuti. Un colpo di reni che mette i brividi a Inzaghi. Pellissier ha sul destro la palla buona per il colpaccio, ma sbaglia mira, chiudendo le ostilità. Inzaghi e Di Carlo si smezzano la posta in palio, ma a sorridere è solo il tecnico di casa.