Serie A, Brescia-Udinese 1-1: Bisoli illude Lopez, De Paul salva i friulani nel recupero

BRESCIA-UDINESE 1-1

Nella 23esima giornata di Serie A, al “Rigamonti” finisce 1-1 tra Brescia e Udinese. Partita comandata dai friulani, che colpiscono due traverse con Lasagna e De Paul e macinano occasioni per tutta la gara. In un finale incandescente, Bisoli (81') porta in vantaggio i padroni di casa grazie a un clamoroso errore difensivo dei bianconeri. De Paul pareggia nel terzo minuto di recupero e rovina l'esordio di Lopez sulla panchina del Brescia. Brescia-Udinese: le foto del match









































De Paul guasta l'esordio di Lopez sulla panchina delle Rondinelle: finisce 1-1















































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

L'Udinese monopolizza il palco del Rigamonti nemmeno fosse quello di Sanremo: bello il testo, buona la melodia, peccato manchi l'acuto finale. Il Brescia, invece, ha paura e il terzo allenatore in stagione non aiuta certo i giocatori a fissare idee, schemi e concetti. Diego Lopez, che aveva già sostituito Eugenio Corini nel 2017 (a Palermo), prende in mano una squadra alla ricerca di certezze, dunque spazio al 4-3-1-2 tanto caro al predecessore, con Balotelli capitano per la prima volta in Serie A. Sono dei friulani le occasioni migliori della gara. Si comincia subito al 2' con la traversa colpita da Lasagna su lancio di De Paul, si prosegue un quarto d'ora più tardi, sempre con l'attaccante di Gotti pericoloso: bel diagonale, bravo Joronen in risposta. Il Brescia, malgrado la presenza di Spalek sulla trequarti, non riesce a sfondare centralmente se non affidandosi a Balotelli, che con una bella iniziativa personale fa gridare al gol il “Rigamonti”. Ma la palla va alta di poco. Tutto qui il Brescia del primo tempo, il resto della frazione è di marca ospite, con De Maio vicinissimo al gol da due passi, mentre Okaka e Lasagna seminano il panico ogni volta che partono in contropiede: solo gli interventi di Chancellor e Joronen salvano lo 0-0 all'intervallo.

L'antifona non cambia nella ripresa, anzi Joronen deve superarsi nel deviare sulla traversa un tiro di De Paul su invito di Stryger Larsen, brivido che lascia presagire anche un finale in trincea per i lombardi. Che invece risalgono la corrente, anche perché l'Udinese cala di intensità negli incandescenti minuti finali. De Maio e Troost-Ekong la combinano grossa al minuto 81, con il classico “La prendo io, la prendi tu”. La prende l'ex di turno ma è un regalo per i piedi dell'accorrente Bisoli, che trafigge Musso sotto le gambe e trova il primo gol in Serie A. L'incredulità di Gotti è la stessa di quella che si legge negli occhi dei giocatori friulani: lo choc si trasforma però in rabbia positiva, e De Paul trova al 93' il pareggio in mischia, approfittando di un intervento non pulito di Joronen, ostacolato dalla selva di gambe.



LE PAGELLE

Bisoli 6,5 - Soffre, come tutti i compagni, l'Udinese nella prima ora di gioco e sembra perdere il duello con Fofana. Poi, il lampo che illude Lopez e tutto il “Rigamonti” fino al 93'.

Balotelli 6 - Tocca pochi palloni e non fa molto per andarseli a prendere, ma è l'unico dei suoi che ci prova nel primo tempo, con un siluro che termina di poco alto. Nella ripresa è leggermente acciaccato ma dà comunque qualità alla manovra dei padroni di casa.

Spalek 5 - Il peggiore del Brescia, non dà niente in fase offensiva ed è troppo fragile in quella difensiva. È il primo che Lopez sceglie di sostituire.

De Paul 7 - Dai suoi piedi passa ogni manovra degli ospiti. Solita qualità a centrocampo, altrettanta incisività al tiro. Un grande intervento di Joronen manda sulla traversa un suo tiro, si rifà nel finale con il gol dell'1-1.

De Maio 4,5 - Sbaglia poco o niente per 80 minuti, ma l'errore sul gol di Bisoli è imperdonabile, soprattutto per un difensore della sua esperienza. Perdendo, l'Udinese avrebbe rischiato seriamente di essere risucchiata nelle zone pericolosissime della classifica.

IL TABELLINO

BRESCIA-UDINESE 1-1

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6,5; Sabelli 5,5, Cistana 6, Chancellor 6, Martella 5,5; Bisoli 6,5, Tonali 6, Dessena 5,5 (24' st Bjarnason 6); Spalek 5 (14' st Zmrhal 5,5); Ayé 5,5, Balotelli 6 (39' st Donnarumma). A disp.: Alfonso, Mateju, Gastaldello, Ndoj, Mangraviti, Viviani. All.: Lopez 6

Udinese (3-5-2): Musso 6; Troost-Ekong 5, De Maio 4,5, Nuytinck 6,5; Stryger Larsen 6,5, De Paul 7, Jajalo 5,5 (7' st Mandragora 5,5), Fofana 6,5, Sema 6,5 (34' st Zeegelaar sv); Okaka 6,5, Lasagna 6,5 (27' st Nestorovski 6). A disp.: Perisan, Nicolas, Walace, ter Avest, Teodorczyk. All.: Gotti 6.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 36' st Bisoli (B), 48' st De Paul (U)

Ammoniti: Jajalo (U), Sema (U), Fofana (U)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Florian Aye è l’attaccante di questa Serie A che ha giocato più minuti (867) senza trovare la via del gol.

Il Brescia ha perso 24 punti da posizione di vantaggio in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

Il Brescia è una delle due squadre (insieme al Cagliari) a non aver ancora trovato la vittoria nel 2020, per le Rondinelle due pareggi e quattro sconfitte.

Diego López non ha mai perso all’esordio assoluto su una panchina in Serie A, in precedenza una vittoria con il Cagliari e un pareggio con il Palermo.

Il Brescia ha conquistato quattro punti contro l’Udinese in questa Serie A (vittoria all’andata e pareggio oggi), eguagliando il proprio miglior risultato contro i friulani in una singola stagione registrato nel 1992/93.

l'Udinese ha subito gol per quattro partite consecutive in Serie A dopo che aveva mantenuto la porta inviolata nelle precedenti due.

Rodrigo De Paul ha segnato quattro gol nelle ultime sette presenze in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 36.

L’Udinese non tirava così tanto nello specchio (sette volte) in una singola partita di Serie A senza vincere da settembre 2019 contro il Parma (11 in quell’occasione).

L’Udinese non colpiva due legni nella stessa partita di Serie A da gennaio 2019 contro il Parma.

l'Udinese ha subito gol per quattro partite di fila in Serie A dopo che aveva mantenuto la porta inviolata nelle precedenti due.