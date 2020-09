Serie A, Bologna-Parma 4-1: a Mihajlovic il derby emiliano

BOLOGNA-PARMA 4-1

di

DANIELE PEZZINI

È del Bologna il derby emiliano contro il Parma, posticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoblù vincono 4-1 al Dall'Ara grazie alla doppietta di Soriano nel primo tempo e ai gol di Skov Olsen e Palacio nella ripresa. La rete di Hernani a metà secondo tempo non basta a rinvigorire i gialloblù, che restano anche in dieci per l'espulsione di Iacoponi. Mihajlovic conquista i primi tre punti stagionali, Liverani resta fermo a zero in fondo alla classifica. Bologna-Parma, le immagini del match lapresse

LA PARTITA

I felsinei riscattano subito il 2-0 contro il Milan con una prestazione convincente e senza sbavature. Stravincono un derby dominato dal primo all'ultimo minuto trascinati dall'esperienza di Palacio e dalla qualità di Soriano, approfittando anche del fatto di trovarsi di fronte una squadra che è ancora un cantiere aperto. Un Parma slegato e affaticato, per altro orfano di diverse pedine fondamentali, esce dalla trasferta bolognese con le ossa rotte e si proietta alla gara con l'Hellas con molti più dubbi che certezze.

Mihajlovic lancia dal 1' il 2002 Hickey e punta su Palacio in avanti, supportato dal terzetto Barrow-Soriano-Skov Olsen. Liverani è invece costretto a inventarsi un attacco guidato da Karamoh, Dezi e Gervinho a causa delle assenze dell'ultimo (e ultimissimo) minuto di Inglese e Cornelius. Nonostante le defezioni sono i gialloblù a partire a 1000: dopo 30 secondi Gervinho costringe Tomiyasu a un intervento straordinario su una conclusione diretta in porta, e al 4' Skorupski deve impegnarsi su un tentativo di pallonetto aereo di Brugman. Dopo gli spaventi iniziali i padroni di casa si ricompongono, cominciano a macinare gioco e sono proprio loro a sbloccare il match: corner di Barrow, spizzata di Hernani che serve involontariamente Soriano e colpo di testa vincente. La Goal Line Technology certifica che l'intervento di Sepe è oltre la linea di porta. I ragazzi di Mihajlovic continuano a tenere le redini del gioco, sfruttando soprattutto la corsa degli esterni e il pressing altissimo della linea difensiva e proprio da una palla recuperata sulla trequarti arriva il raddoppio: è ancora Soriano a battere Sepe, con un destro dal limite che trova una deviazione beffarda di Bruno Alves. Si va negli spogliatoi sul 2-0, con i crociati che possono recriminare per un tocco di mano in area di Tomiyasu, non considerato da rigore né da Valeri né dal Var.

L'avvio di ripresa non regala sorprese, ma solo conferme. Il Bologna continua ad amministrare con una certa sicurezza, mentre il Parma si limita ad affidarsi alle folate di Karamoh e Gervinho, senza mai riuscire a imbastire azioni ragionate. I padroni di casa sono in totale controllo e il 3-0 scaturisce di conseguenza. Sull'iniziativa di Soriano si apre una voragine centrale, Skov Olsen raccoglie il passaggio del compagno e batte il portiere con una facilità disarmante. Il Parma appare in bambola e il Bologna si rilassa: su un rilancio sbagliato di Skorupski gli uomini di Liverani recuperano palla e colgono in controtempo la retroguardia avversaria, Hernani si ritrova a tu per tu col portiere e non sbaglia. È solo un sussulto, però, frenato anche da un rosso (severo) rifilato a Iacoponi per fallo da ultimo uomo su Palacio. Nel finale c'è tempo per dieci cambi e per il gol di Palacio, che trova gloria con una potente conclusione sotto la traversa facilitata da una sciocchezza difensiva del neo entrato Dermaku.

LE PAGELLE

Soriano 7,5 - Due gol, un assist, al centro della manovra offensiva dal 1' al 94'. Una serata da incorniciare.

Tomiyasu 7 - Forse caricato dalle voci di un interessamento del Milan, mette sul campo una prestazione maiuscola nel nuovo ruolo di difensore centrale, fermando con sicurezza tutte (non molte, a dirla tutta) le iniziative avversarie. Una piccola dormita sul gol di Hernani non inficia negativamente sul giudizio finale.

Hickey 7 - Esordisce in Serie A a 18 anni dopo essere stato catapultato in Italia dal campionato scozzese, ma lo fa con una personalità e una sicurezza di sé che lasciano intravedere un futuro brillante. In copertura non deve impegnarsi troppo, quando si sgancia in avanti è a tratti incontenibile.

Karamoh 6 - In una serata da incubo è uno dei pochi a salvarsi. Gran parte delle iniziative offensive passano dai suoi dribbling e dalle sue giocate. Manca un po' di concretezza, ma soprattutto un po' di supporto dai compagni.

Dezi 5 - Liverani, in piena emergenza, lo lancia come 'falso nueve' in un tridente improvvisato, lui si perde tra le maglie della difesa avversaria e non vede mai la porta. Per adattarsi alla Serie A servirà più tempo, oltre che serate diverse.

Hernani 5,5 - Il gol non basta a salvare una prestazione decisamente negativa. Raccorda poco e male con l'attacco, sbaglia troppi palloni in fase di impostazione.

IL TABELLINO

Bologna-Parma 4-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6, Danilo 6,5, Tomiyasu 7, Hickey 7 (35' st Denswil 6); Schouten 7, Poli 6 (19' st Medel 6); Skov Olsen 7 (45'+2 st Orsolini sv), Soriano 7,5, Barrow 6,5 (35' st Sansone 5,5); Palacio 7 (45'+2 st Santander sv).

Allenatore: Mihajlovic 7

Parma (4-3-3): Sepe 6; Laurini 6, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Darmian 6; Brugman 6 (36' st Dermaku 5), Hernani 5,5, Kucka 5 (36' st Grassi 6); Gervinho 5,5 (24' st Sprocati 6), Dezi 5 (13' st Siligardi 6), Karamoh 6 (36' st Adorante 6).

Allenatore: Liverani 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 16' e 30' Soriano (B), 11' st Skov Olsen, 22' st Hernani (P)

Ammoniti: Kucka (P), Laurini (P), Sansone (B)

Espulsi: Iacoponi (P)

LE STATISTICHE

• Il Bologna è imbattuto da otto partite in Serie A contro il Parma (3V, 5N); i rossoblù hanno battuto i Ducali nel girone d'andata per la prima volta dal 2004.

• Il Bologna ha vinto una partita in Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal maggio 2019, anche in quell’occasione contro il Parma (4-1).

• Il Parma ha subito almeno un gol in 16 partite consecutive in Serie A, record negativo per i gialloblù nel massimo campionato

• Il Parma ha perso i primi due match stagionali in Serie A per la prima volta dalla stagione 2014/15, quando concluse il campionato con la retrocessione.

• Il Parma ha trovato il gol in trasferta in Serie A per l'11a partita consecutiva, una sola in meno della striscia record dei gialloblù fuori casa nel massimo campionato (12 gare nel 2013/14).

• Roberto Soriano ha realizzato quattro gol contro il Parma nel massimo campionato, la sua vittima preferita in Serie A (come il Verona)

• Per la prima volta Roberto Soriano ha preso parte attivamente ad almeno tre reti in una singola partita di Serie A (due gol, un assist). Per la terza volta ha sia segnato che fornito un assist nello stesso match nel massimo campionato

• Quarta doppietta in Serie A per Roberto Soriano, la prima dal gennaio 2016 quando indossava la maglia della Sampdoria (vs Genoa)

• Andreas Skov Olsen ha realizzato il suo secondo gol in Serie A con l’unico tiro della sua partita, la prima rete segnata partendo da titolare nel massimo campionato.

• Rodrigo Palacio ha realizzato almeno un gol in 10 delle 11 stagioni disputate in Serie A

• Primo gol in Serie A per Hernani alla presenza numero 34

• Matteo Darmian ha collezionato la presenza numero 150 in Serie A