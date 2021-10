Serie A: Aureliano arbitra Milan-Torino, Mariani Var a Napoli e Guida per Lazio-Fiorentina

Sarà Aureliano l'arbitro di Milan-Torino, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A in programma martedì sera alle 20. L'altra capolista, il Napoli, impegnato giovedì sera in posticipo contro il Bologna, sarà diretta da Serra. Empoli-Inter (mercoledì ore 20.45) è stata affidata a Chiffi, Juve-Sassuolo (18.30) a Sacchi. Mariani e Guida, arbitro e Var di Inter-Juve, saranno rispettivamente Var al San Paolo e all'Olimpico per Lazio-Fiorentina.