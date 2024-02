Serie A, Atalanta-Sassuolo 3-0: Gasp consolida il quarto posto

ATALANTA-SASSUOLO 3-0

In gol Pasalic, Koopmeiners e Bakker, decisivo anche Carnesecchi che sull'1-0 para due volte il rigore di Pinamonti

L'Atalanta batte 3-0 il Sassuolo nel match valido per la 24esima giornata di Serie A e sale momentaneamente a +3 sul Bologna, consolidando il quarto posto in classifica. I bergamaschi partono fortissimo e la sbloccano al 22' con il tap-in vincente di Pasalic, poi contengono la reazione degli ospiti anche grazie a un superlativo Carnesecchi, che para due volte il rigore di Pinamonti (fatto ripetere da Prontera) e infine ammazzano la partita con il raddoppio di Koopmeiners a inizio ripresa (58'). Al 75' è il subentrato Bakker a rendere più rotondo il risultato. Per Gasperini è la quinta vittoria di fila, per Dionisi il quarto ko nelle ultime cinque, con una classifica che fa sempre più paura.

LA PARTITA

I padroni di casa partono forte e vanno vicini al gol tre volte già nei primissimi minuti prima con Holm, poi con Zappacosta e infine con Miranchuk. Il match è praticamente un monologo dei nerazzurri, Consigli è attento su Zappacosta al 20', ma non altrettanto al 22', quando respinge male una conclusione di Miranchuk e spiana la strada al tap-in vincente di Pasalic: 1-0. Il gol incassato scuote un po' il Sassuolo, che prima spaventa Carnesecchi con una bella conclusione dalla distanza di Laurienté, poi va vicinissimo al pareggio con Henrique: il brasiliano colpisce a botta sicura dal cuore dell'area, ma trova la deviazione istintiva del portiere bergamasco che la indirizza sulla traversa. Dopo qualche minuto di sonnolenza i padroni di casa tornano ad attaccare a testa bassa e al 43' vanno centimetri dal raddoppio: il colpo di testa è di Holm, ma la respinta di Consigli è ai limiti del miracoloso. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi così, ma sull'ultimo pallone giocato dal Sassuolo arriva il tocco di mano di Scalvini in piena area, che dopo revisione al monitor porta Prontera a indicare il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta Pinamonti, che però si fa ipnotizzare da Carnesecchi. L'ingresso anticipato in area di Kolasinac (che era intervenuto a liberare l'area) obbliga Prontera a farlo ribattere, Pinamonti cambia lato, ma Carnesecchi para anche il secondo facendo impazzire il Gewiss Stadium.

Il secondo tempo comincia su ritmi decisamente più bassi, ma è proprio al termine di un'azione lunga e manovrata che arriva il raddoppio della Dea: l'assist è di Holm, il sinistro vincente all'incrocio di Koopmeiners. Dionisi ci prova con qualche cambio, ma la squadra appare abbattuta e sfiduciata. Il tris arriva a un quarto d'ora dalla fine e porta la firma del subentrato Bakker, che colpisce dal limite e trova la deviazione di Pedersen, decisiva nello spiazzare Consigli. È il colpo del ko definitivo per il Sassuolo. Nel secondo dei tre minuti di recupero ci sarebbe gloria anche per Scamacca, ma l'ex di turno si divora il poker da due passi, facendo fare un figurone a Consigli.

LE PAGELLE

Pasalic 7 - Dopo un avvio di stagione da rincalzo sta diventando sempre più imprescindibile per Gasperini. È lui a sbloccare la partita con un tap-in che premia la sua voglia di andare su tutti i palloni.

Carnesecchi 8 - Nel primo tempo nega a Henrique un gol praticamente fatto, poi fa impazzire il pubblico di casa parando due volte il rigore di Pinamonti. Nella ripresa è spettatore non pagante.

De Ketelaere 5,5 - Serata in ombra dopo un filotto di partite da protagonista assoluto. Poco nel vivo della manovra e un po' impreciso col pallone tra i piedi.

Pinamonti 4,5 - Fatica a fare da riferimento offensivo, non ha mai occasioni per far male e sbaglia due volte lo stesso rigore. Una serata nera, che dovrà mettersi alle spalle il prima possibile.

Henrique 6 - I suoi inserimenti sono una delle poche armi capaci di creare davvero qualche grattacapo alla retroguardia atalantina, almeno nel primo tempo.

Laurienté 5 - Una conclusione pericolosa nel primo tempo, poi più nulla, come troppo spesso gli sta capitando in questa stagione.

IL TABELLINO

Atalanta-Sassuolo 3-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 8; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6,5 (37' st Hien sv); Holm 6,5 (29' st Bakker 6,5), Pasalic 7, Ederson 6,5, Zappacosta 6,5; Koopmeiners 7 (45' st Adopo sv), Miranchuk 6,5 (29' st Scamacca 6); De Ketelaere 5,5 (37' st Touré sv).

Allenatore: Gasperini 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5,5, Viti 5,5, Tressoldi 5,5, Doig 5,5; Lipani 5,5 (16' st Boloca 5,5), Henrique 6; Bajrami 6 (16' st Defrel 5,5), Thorstvedt 5 (27' st Volpato 5,5), Laurienté 5 (39' st Ferrari sv); Pinamonti 4,5 (27' st Mulattieri 5,5).

Allenatore: Dionisi 5

Arbitro: Prontera

Marcatori: 22' Pasalic (A), 13' st Koopmeiners (A), 30' st Bakker (A)

Ammoniti:

Espulsi:

LE STATISTICHE

● L’Atalanta ha vinto tutte le ultime cinque partite giocate in Serie A: si tratta della striscia di successi consecutivi più lunga per la Dea da quella registrata tra novembre e dicembre 2021 (sei in quel caso).

● Nelle ultime tre stagioni, Mario Pašalić (22) e Teun Koopmeiners (21) sono i due centrocampisti che hanno segnato più gol in Serie A.

● L’Atalanta ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A; nella sua storia nel massimo torneo, soltanto una volte la Dea ha registrato più successi interni di fila contro una singola avversaria: otto contro il Livorno tra il 1947 e il 2014.

● L’Atalanta ha segnato 47 gol in 22 partite di Serie A contro il Sassuolo: almeno sei in più rispetto a quanti ne ha realizzati contro qualsiasi altra squadra affrontata in campionato da quando i neroverdi sono stati promosso in massima serie (dal 2013/14).

● L'Atalanta ha segnato 24 gol con i centrocampisti in questa Serie A, almeno nove in più rispetto a qualsiasi altra squadra - considerando i maggiori cinque campionati europei, solo Real Madrid (26) e Manchester City (25) ne contano di più.

● Dalla sua prima stagione all'Atalanta (2018/19) Mario Pašalić – 100 vittorie nel torneo con la maglia della Dea – è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A: 42, almeno due in più di chiunque altro.

● Mario Pašalić ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre gare giocate in Serie A (due gol e un assist): si tratta della sua striscia più lunga di partecipazioni attive nel torneo da quella registrata tra aprile e maggio 2022 (quattro match di fila a segno in quel caso).

● Prima di Marco Carnesecchi, l'ultimo portiere in grado di neutralizzare un rigore calciato dal Sassuolo in Serie A era stato Mike Maignan il 30 agosto 2022 - in mezzo, 14 trasformazioni consecutive dagli 11 metri per i neroverdi.

● Mitchel Bakker è diventato il 15° giocatore dell’Atalanta a trovare il gol in questa Serie A: nessuna squadra conta più marcatori differenti nel torne (15 anche la Fiorentina).

● Il Sassuolo non ha trovato il gol in entrambe le sfide stagionali contro l’Atalanta in campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A.

● Il Sassuolo ha vinto solo un match e conquistato solo cinque punti in Serie A da inizio dicembre (2N, 8P) – nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo.

● Andrea Pinamonti ha sbagliato il suo secondo rigore in carriera in Serie A su otto tentativi, dopo l'errore dal dischetto del 5 luglio 2020 contro l'Udinese con la maglia del Genoa (anche in quel caso in trasferta). In mezzo, una serie di cinque centri consecutivi dal dischetto per l'attaccante classe '99.

● Andrea Consigli è diventato oggi il 17° giocatore con il maggior numero di presenze (497) nella storia della Serie A, superando Giovanni Galli (496).

● Alessio Dionisi ha raggiunto oggi il traguardo delle 100 panchine in Serie A (30V, 25N, 45P).