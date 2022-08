Serie A, Atalanta-Milan 1-1: un punto a testa per Gasperini e Pioli

ATALANTA-MILAN 1-1

Bennacer risponde a Malinovskyi, i campioni d'Italia frenano subito a Bergamo



Finisce 1-1 Atalanta-Milan, sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena un match intenso e ricco di emozioni, con il Milan che parte forte provando a imporre il proprio gioco, ma che viene punito al 29' dal sinistro di Malinovskyi. Nella ripresa i rossoneri si riversano in avanti a caccia del pari, che trovano al 68' con una gran conclusione di Bennacer. Un punto a testa per Gasperini e Pioli, che non tengono il passo di Inter e Napoli.

LA PARTITA

Un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, specialmente al Milan, ma tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo. I rossoneri, come di consueto, giocano a viso aperto, senza paura di sbilanciarsi e di rischiare qualche uno contro uno in campo aperto. Creano tanto, ma faticano a concretizzare, anche quando schierano la coppia Origi-Giroud. I nerazzurri disputano un match più attento e meno spregiudicato del solito, ma comunque ricco di potenziali occasioni in cui far male. La differenza alla fine la fanno due colpi di classe, che fissano il risultato sul pari.

Gasperini sorprende tutti e dopo una settimana di dubbi e polemiche schiera Malinovskyi dal 1' al fianco di Pasalic, a supporto di Zapata. Pioli invece ritrova Tonali e sceglie ancora Rebic come punto di riferimento offensivo. I ritmi sono subito alti, con le squadre piuttosto allungate fin dai primi minuti e gli spazi per gli affondi oltre le linee che non mancano. La prima grande chance è per il Milan e arriva al 23', quando un cross dalla trequarti di Theo sorprende la difesa bergamasca pescando Messias dall'altro lato, ma il brasiliano strozza troppo il sinistro e colpisce sul fondo da ottima posizione. Passano 7' e a passare in vantaggio è l'Atalanta: Malinovskyi è completamente dimenticato al limite dell'area e può ricevere il passaggio rasoterra di Maehle, colpire col sinistro al volo e battere Maignan, complice anche una deviazione di Kalulu. La squadra di Pioli prova a riversarsi subito in attacco, ma ai rossoneri sembra mancare la scintilla per creare azioni degne di nota e il primo tempo si chiude con Musso praticamente spettatore.

Nella ripresa il Milan parte ancora col piede sull'acceleratore e va vicinissimo al pari dopo 5' con una zuccata di Kalulu, che salta completamente solo ma colpisce clamorosamente alto sopra la traversa. Passano altri 3' e Leao sfiora il palo alla sinistra di Musso con una gran conclusione al termine di un'iniziativa solitaria. I padroni di casa rispondono al 56' con un gran colpo di testa di Pasalic, deviato oltre la traversa da un super riflesso di Maignan. Alla caccia del pari Pioli toglie Rebic e Diaz per far spazio a Giroud e De Ketelaere e a pochi secondi dall'ingresso in campo il belga serve a Tonali una gran palla per l'1-1, ma l'azzurro si fa murare da Musso in uscita. A 25' dalla fine il tecnico sceglie di rivoluzionare totalmente l'attacco con l'ingresso di Origi e Saelemaekers per Leao e Messias, ma a cambiare le sorti dell'incontro ci pensa Bennacer. L'algerino prima scalda i guantoni di Musso, poi lo trafigge con un sinistro chirurgico sul secondo palo che vale il meritato 1-1. Nel finale entrambe le squadre provano ad andare all'arrembaggio, ma lo fanno in maniera piuttosto disordinata e nervosa, con gli animi che si scaldano più di una volta negli ultimi minuti e il risultato che non cambia più.

LE PAGELLE

Malinovskyi 6,5 - Dopo una settimana di tensioni e polemiche viene schierato dal 1' e risponde con un gran gol, oltre che con una prestazione nel complesso positiva.

Zapata 5,5 - L'atteggiamento meno aggressivo del solito della squadra non lo premia, ma lui appare comunque poco brillante e non al meglio della condizione.

Hateboer 5,5 - Fatica molto a contenere Leao e Theo dal suo lato, viene anche graziato da Maresca per un fallaccio su Leao che gli costa il giallo, ma che sembrava almeno arancione.

Bennacer 7 - Ennesima prova di grande sostanza in mezzo al campo per personalità e continuità. Segna un gran gol, salvando i suoi da una sconfitta che sarebbe stata immeritata.

Leao 6 - Diversi spunti, i consueti strappi in velocità, ma poche iniziative davvero pericolose. Gioca un po' troppo lontano dalla porta, faticando ad accentrarsi, anche se resta una delle principali spine nel fianco per la difesa avversaria.

Diaz 5 - Partita totalmente anonima, dopo il buon esordio della prima giornata. Poco coinvolto nella manovra, poche iniziative personali.

IL TABELLINO

Atalanta-Milan 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Demiral 6, Djimsiti 6,5 (37' st Okoli sv); Hateboer 5,5, De Roon 5,5, Koopmeiners 6, Maehle 6 (44' st Zortea sv); Pasalic 6 (28' st Scalvini 6), Malinovskyi 6,5 (28' st Lookman 6,5); Zapata 5,5 (28' st Muriel 6).

Allenatore: Gasperini 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6, Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 7; Messias 5,5 (21' st Saelemaekers 6), Diaz 5 (13' st De Ketelaere 6), Leao 6 (21' st Origi 5,5); Rebic 5,5 (13' st Giroud 5,5).

Allenatore: Pioli 6

Arbitro: Maresca

Marcatori: 29' Malinovskyi (A), 23' st Bennacer (M)

Ammoniti: Toloi (A), Rebic (M), Hateboer (A), Tonali (M), Djimsiti (A), Hernandez (M), De Roon (A)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Milan è la squadra ad aver ottenuto più punti da situazione di svantaggio in Serie A nel 2022 (14).

• Il Milan ha perso solo una delle ultime 22 gare in Serie A (15V, 6N); in particolare, i rossoneri sono imbattuti in tutte le ultime 18 partite di campionato.

• Per la prima volta nella gestione Pioli, il Milan non ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie A – ci era riuscito nel 2020/21 e nel 2021/22.

• L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 12 gare casalinghe in Serie A (6N, 5P), il 28 febbraio scorso contro la Sampdoria (4-0).

• Il Milan non andava in svantaggio per due gare di fila in Serie A da novembre 2021 (1-1 vs Inter e sconfitta per 4-3 vs Fiorentina).

• Il Milan ha subito tre gol nelle prime due giornate di questo campionato, tanti quanti nelle ultime 12 gare giocate nella Serie A 2021/22.

• Ismaël Bennacer ha segnato ciascuno dei suoi quattro gol in Serie A nei secondi tempi e tutti gli ultimi tre in trasferta.

• Ruslan Malinovskyi ha segnato da fuori area 15 dei suoi 23 gol in Serie A, da quando gioca nella competizione (2019/20) sono almeno tre più di qualsiasi altro giocatore.

• Theo Hernández ha giocato la sua 100ª partita in Serie A, mentre Fikayo Tomori la sua 50ª gara nella competizione.