Serie A, Genoa-Venezia 1-0: Ellertsson conferma la legge dell’ex, De Rossi batte Nicola

LE STATISTICHE DI GENOA-VENEZIA

Il Genoa ha vinto due delle ultime tre partite (1P) di campionato, per un totale di sei punti nel parziale: il doppio rispetto a quelli collezionati nelle precedenti 10 (tre punti, frutto di altrettanti pareggi).

Era da marzo che il Genoa non vinceva due match di fila al Ferraris in Serie A; da allora, un successo, un pareggio e ben cinque sconfitte interne.

Era dallo scorso febbraio che il Genoa non chiudeva un match senza subire gol al Ferraris in Serie A; da allora, 16 reti al passivo, per una media di 1.8 a incontro.

Il Genoa è rimasto imbattuto in tutte le 10 gare (9V, 1N) giocate al Ferraris contro il Venezia in Serie A, con un punteggio complessivo di 18-3 (sette clean sheet nel periodo, compresi tutti gli ultimi cinque in ordine di tempo).

Il Venezia ha perso tutte le prime quattro trasferte di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo quelle del 1949/50 e del 1961/62.

Si allunga a 30 la striscia di trasferte consecutive senza vittorie in Serie A per il Venezia: 10 pareggi e 20 sconfitte nel parziale.

Mikael Ellertsson ha preso parte a due marcature (una rete, un assist) nelle otto partite di questo campionato: già lo stesso numero di partecipazioni al gol messe assieme (due) in tutte le 36 sfide dello scorso torneo di Serie A, con la maglia del Genoa.

Mikael Ellertsson ha preso parte a un gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A (una rete e un assist): tante partecipazioni attive quante quelle registrate in tutte le precedenti 44 gare interne giocate nel massimo torneo, con le maglie di Genoa, Venezia e Spezia.

Dal primo assist in Serie A (2011/12 col Milan), Stephan El Shaarawy è diventato uno dei due soli attaccanti, al pari di Paulo Dybala, ad avere fornito un passaggio vincente in più stagioni differenti nel massimo torneo: 13 (sulle 15 disputate finora nel periodo).

Sono sei i gol segnati da fuori area dal Genoa nelle gare interne di Serie A nel 2026: meno soltanto del Napoli (otto) - a sei anche l’Inter.

Junior Messias ha tagliato il traguardo delle 150 partite in Serie A, delle quali 99 disputate da titolare.

Stephan El Shaarawy ha raggiunto quota 350 match in Serie A, l'ottava con la maglia del Genoa nel massimo torneo.