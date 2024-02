Serie A, anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata

© Getty Images

La Lega Serie A ha reso note date e orari di anticipi e posticipi dalla ventottesima alla trentesima giornata del campionato 2023/2024, vale a dire di tutte le partite del mese di marzo fino a Pasqua. Per via della sosta nazionali non vi saranno posticipi lunedì 18 marzo, né anticipi venerdì 29. La Uefa ha deciso di posticipare di un giorno Sporting-Atalanta, match valido per gli ottavi di Europa League, che si giocherà dunque mercoledì 6 marzo: in questo modo la Serie A ha potuto confermare anche le date del recupero Atalanta-Inter (28 febbraio) e di Atalanta-Bologna (3 marzo).