Serie A, anticipi e posticipi fino alla 23a giornata: tutti in campo 6 e 9 gennaio

La Lega Serie A ha reso noto anticipi e posticipi fino a fine gennaio, comprendendo quindi le prime quattro giornate del girone di ritorno. Si riparte il 6 gennaio con tutte le squadre in campo lo stesso giorno così come la domenica successiva (9 gennaio). Atalanta-Inter sarà disputata in serale domenica 16 gennaio, così come Milan-Juventus la settimana successiva al Meazza.