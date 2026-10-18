Robinho jr brucia le tappe, dai gol in Primavera all'esordio in A sulle orme del padre (ora in carcere)

Una doppietta all'Atalanta alla prima da titolare, un gol alla Juve domenica scorsa e poi l'esordio in Serie A all'Olimpico contro la Roma. Giorni indimenticabili per Robson Junior Guglielmetti de Souza, noto con il soprannome di Robinho Jr e figlio dell'ex attaccante brasiliano che ha vestito la maglia del Milan dal 2010 al 2014. Mentre il figlio brucia le tappe, il papà sta scontando una condanna a 9 anni di carcere per essere stato riconosciuto colpevole di aver partecipato allo stupro di gruppo ai danni di una ragazza albanese a Milano nel 2013, proprio quando vestiva la maglia rossonera.



Robinho Jr è arrivato al Genoa nell'ultimo mercato estivo in prestito con opzione di riscatto fissato a 8 milioni dal Santos (e 2 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita a favore del club brasiliano), con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2024. Aggregato alla Primavera di Mimmo Criscito, l'esterno offensivo classe 2007 si è subito messo in luce, tanto che De Rossi lo ha convocato in prima squadra e schierato titolare nell'amichevole contro il Rapid Bucarest durante una sosta per le nazionali e poi mandato in campo contro la Roma al 38' della ripresa al posto di Messias. "Mi ha fatto un’ottima impressione. Non lo conoscevo, si tratta di un'operazione rivolta più per il futuro, ma è molto interessante. Fa cose utili, intelligenti, è da costruire fisicamente ma sa stare dentro al campo", ha detto recentemente di lui De Rossi. La personalità non gli manca: nel maggio scorso fu protagonista di un acceso litigio al campo d'allenamento con Neymar, suo compagno al Santos e idolo d'infanzia, dopo un dribbling considerato troppo irriverente dal fuoriclasse brasiliano. E chissà che in futuro Robinho jr non possa vestirsi di azzurro: grazie alle origini della madre Vivian possiede la doppia cittadinanza e al suo arrivo in Liguria è stato registrato come calciatore italiano...