Riscatto e risalita: l'Inter aspetta la Fiorentina con un grande dubbio in attacco

CHI AL FIANCO DI LAUTARO IN ATTACCO?

Il grande dubbio delle ultime ore in casa Inter riguarda l'attacco. Chi farà coppia con Lautaro in avanti? Un interrogativo che emerge viste le non ottimali condizioni fisiche di Thuram. Il francese non è stato brillante a Firenze e, particolare importante, questa è la settimana che porta alla sfida contro la Juve, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. La prima alternativa è Taremi ma anche l'iraniano non è al top e ha giocato soltanto 8' nelle ultime due gare, quelli finali della gara del Franchi. Chi sta bene ma non dà garanzie e non ha convinto nelle ultime uscite è Arnautovic. Inzaghi scioglierà le riserve nel pomeriggio.