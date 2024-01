Premio numero 1 Sportmediaset: è Terracciano il campione d’inverno

SERIE A

Il portiere della Fiorentina è stato il migliore del girone di andata

© sportmediaset Nell'exploit della Fiorentina che ha chiuso il girone di andata in zona Champions dietro a Inter, Juventus e Milan c'è un protagonista non del tutto inaspettato... È Pietro Terracciano, attualmente in vetta alla classifica del premio numero 1 Sportmediaset dedicato alle migliori parate del campionato.

Nato nel casertano, scuola Avellino, dopo l'esordio in Serie A nel 2012 nel Catania di Montella spende una buona parte di carriera in Serie B e torna in A nel 2018 con l'Empoli di Andreazzoli, che a un certo punto della stagione gli preferisce però Provedel. Nel gennaio 2019 eccolo a Firenze, riserva prima di Lafont, poi di Dragowski. L'arrivo sulla panchina viola di Italiano nel 2021 sovverte le gerarchie, e la carriera da titolare di Terracciano inizia a 31 anni.

Da allora la porta viola è sua e oggi Terracciano, classe 90, è un pilastro della fiorentina. Lo è, dicevamo, in maniera non del tutto inaspettata, perché già nell'ultimo torneo di Serie A era risultato 2° dietro a Vicario per numero di interventi decisivi.

Quest'anno si sta ripetendo ma con una continuità di rendimento superiore a quella mostrata nella scorsa stagione. Terracciano, a quota 22, è al primo posto insieme a Di Gregorio nella classifica delle parate su occasioni nitide. Seguono Falcone (17 interventi decisivi), quindi Milinkovic-Savic e Ochoa (16). Nel rapporto percentuale tra tiri affrontati e parate effettuate, eccolo ancora in ottima posizione: con il 77,6% è terzo dietro a Di Gregorio e Sommer, davanti a Szczesny e Milinkovic Savic.

Tra gli highlights della sua stagione, tre super prestazioni: a Udine, con strepitosa uscita bassa su Thauvin; al Franchi contro il Verona, con doppio salvataggio sul rigore calciato da Djuric e miracolosa deviazione sul tiro a colpo sicuro di Ngonge e alla 18esima contro il Torino: parata difficilissima e decisiva su Lazaro.