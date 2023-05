Lotta salvezza Serie A: quattro squadre per due posti. Attenzione allo spareggio

IL CALENDARIO

Lecce, Verona, Spezia e Cremonese sono pronte a darsi battaglia nelle ultime quattro giornate

La lotta salvezza a quattro giornate dal termine della Serie A si è fatta più rovente che mai. Merito della Cremonese di Ballardini, che nelle ultime settimane ha migliorato decisamente la classifica, ma anche del Verona di Zaffaroni che vincendo lo scontro diretto a Lecce ha lasciato la zona retrocessione allo Spezia di Semplici. Quattro squadre per due posti da evitare per, salvo miracoli sportivi, non fare compagnia alla Sampdoria tra quelle che saluteranno la massima serie: Lecce, Verona, Spezia e Cremonese.

I CRITERI IN CASO DI PARITA' DI PUNTI

In caso di arrivo di più squadre a pari punti, il regolamento prevede cinque criteri per stabilire l'ordine esatto in classifica:

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate in generale

Sorteggio

POSSIBILITA' DI SPAREGGIO

In questa stagione in Serie A è previsto uno spareggio in caso di due squadre a pari punti tra il 17° posto, che vorrebbe dire salvezza, e il 18° che sarebbe il primo piazzamento riservato alla retrocessione in Serie B.

In quel caso sarà disputata una partita secca in campo neutro con i calci di rigore al termine dei novanta minuti in caso di persistente parità, senza passare dai 30 minuti supplementari.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE

Questa la situazione a quattro giornate dal termine della Serie A 2022/23 (* in maiuscolo le gare casalinghe).

Posizione Squadra Punti Calendario* 16 Lecce 31 Lazio, SPEZIA, Monza, BOLOGNA 17 Verona 30 TORINO, Atalanta, EMPOLI, Milan 18 Spezia 27 MILAN, Lecce, TORINO, Roma 19 Cremonese 24 Juventus, BOLOGNA, Lazio, SALERNITANA 20 Sampdoria 17 EMPOLI, Milan, SASSUOLO, Napoli

Cruciale potrebbe essere la sfida della 36a giornata tra Lecce e Spezia al Via del Mare con i liguri che tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza hanno il calendario più complicato dovendo affrontare due squadre pienamente in corsa per un piazzamento in Champions League e lo scontro diretto in trasferta in Puglia.

Missione (quasi) impossibile per la Cremonese di Ballardini nonostante gli otto punti nelle ultime cinque giornate, tra cui l'1-1 di San Siro contro il Milan. Nelle ultime quattro giornate sono previste due trasferte impegnative contro Juventus e Lazio.

GLI SCONTRI DIRETTI

Lecce: in vantaggio su Cremonese e Sampdoria, in svantaggio con Verona

Verona: in vantaggio con Cremonese e Lecce, in svantaggio con Spezia e Sampdoria

Spezia: in vantaggio con Verona e Sampdoria, in svantaggio con Salernitana e Cremonese

Cremonese: in vantaggio con Spezia, in svantaggio con Lecce e Verona.