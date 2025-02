Le pagelle di Piantanida: "Rafael" Diao e "Je So" Paz, Lookman senza Gasperini...

DIAO E PAZ 8,5

5° gol in 8 partite per Assane, altresì chiamato Rafael Diao, come omaggio a Leao nel giorno in cui raggiunge gli stessi gol in campionato del portoghese, che però ci ha messo 23 partite, 15 in più. E per non fare due Pagelle con stesso voto, e stessa piuma d’oca, lo mettiamo in coppia con Nico Je so Paz, due che hanno il popolo che li aspetta e scusate se vanno di fretta.