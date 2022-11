La Serie A si ferma: il programma delle squadre durante la sosta

© Getty Images

La Serie A va in vacanza: domenica 20 in Qatar scatta il Mondiale. Il campionato riprenderà il 4 gennaio, quando in programma c'è il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Ma le squadre, dopo un breve stop, riprenderanno a lavorare: chi in ritiro come Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio, chi non si muoverà come la Juve. Ecco cosa faranno durante la sosta.