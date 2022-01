La Lega Serie A non ferma il campionato: nessun rinvio causa covid

DAL CONSIGLIO STRAORDINARIO

Saltano quattro partite dopo la decisione delle Asl di bloccate Torino, Udinese, Bologna e Salernitana ma nessuno stop. Nuovo protocollo per i rinvii

Niente stop al campionato di Serie A nonostante le Asl hanno bloccato Torino, Udinese, Salernitana e Bologna di fronte alla presenza di focolai Covid. Questa la posizione che filtra al termine del Consiglio di Lega straordinario, riunitosi in serata. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le gare. Nelle prossime ore, inoltre, verrà stilato un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l'obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso.



Domani comunque non si disputeranno Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter, le prime due per il blocco della trasferta di granata e friulani, le altre due per la quarantena imposta dalla Asl. I campani hanno scelto di non presentarsi, neanche con le giovanili. Ha avuto il via libera il Napoli per disputare la gara con la Juventus a Torino.