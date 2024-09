Serie A, Genoa-Juventus a porte chiuse: decisione in mattinata

scontri a genova

Per Genoa e Samp un turno a stadio chiuso al pubblico ma resta aperta l'ipotesi di ulteriori match senza le due curve

Gli scontri che hanno preceduto il derby di Coppa Italia costeranno a Genoa e Sampdoria un turno a porte chiuse: la comunicazione ufficiale è attesa in mattinata ma sembra già deciso che la sfida tra i rossoblù e la Juventus (prevista domani alle 18) e quella tra blucerchiati e Juve Stabia (il prossimo 4 ottobre) si giocheranno senza pubblico allo stadio Ferraris. Ma la stangata potrebbe non essere finita qui: come ricorda il Secolo XIX per la Samp c'è il rischio porte chiuse anche per il match casalingo del 26 ottobre contro il Mantova; la proposta del divieto di trasferta per entrambe le tifoserie nelle prossime tre partite fuori casa; è infine sul tavolo l'ipotesi di due turni - uno per ogni squadra - senza le Curve allo stadio.

Dopo l'eventuale proposta dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive bisogna capire se a decidere sarà la giustizia sportiva (quindi sanzione immediata, il giudice sportivo decide l'entità della punizione) o quella ordinaria, e in questo caso prima servirebbe un passaggio di prefettura che dovrà decidere se accogliere o meno il suggerimento dell'ONMS. In caso positivo, l'entità della punizione sarebbe decisa dalla giustizia ordinaria e anche qui il dibattito è aperto, per bilanciare la necessità di sanzioni col rischio però di appesantire ulteriormente la tensione in città: non è un caso che soprattutto la parte delle partite a curve chiuse sia più che altro un monito nel caso gli ultras rossoblucerchiati dovessero creare nuovi problemi.

