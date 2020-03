Coronavirus, calcio a porte chiuse fino all'8 marzo nelle zone a rischio

Mentre la Serie A cerca ancora di capire se il prossimo weekend, quello del 7-8 marzo, si giocheranno le partite del 27.mo turno o i sei rinvii della 26.a giornata, il Governo ricorda che i paletti nelle zone a rischio per il coronavirus continueranno per un'altra settimana. In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona è prevista: “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano ‘a porte chiuse".