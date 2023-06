Calendario di Serie A fittissimo, società chiedono turno diviso in due weekend

SERIE A

I club di A avanzano la proposta in consiglio federale, la palla passa alla Lega

© Getty Images La nuova Serie A non ha ancora preso forma, ma il calendario fa già discutere. Se di solito l'argomento balza agli onori della cronaca nel finale di stagione, con tanti e forse troppi impegni ravvicinati per chi lotta per traguardi importanti a fine anno, per la stagione 2023/24 si parte in anticipo, con i club che si sentono già boccheggianti per un campionato il cui calendario sarà fittissimo. Inizio il 20 agosto 2023 e fine per il 26 maggio 2024 le date comunicate dalla Figc, con sole tre soste che fanno preoccupare i club che hanno avanzato una controproposta alla Lega: dividere un turno in due weekend per permettere ai giocatori di rifiatare.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel corso dell’ultimo consiglio federale è stato proposto di "spacchettare" una giornata di campionato nello spazio che va tra il post Supercoppa Italiana e la ripresa delle coppe europee a febbraio. Ciò comporterebbe cinque partite in un weekend e le altre cinque nel successivo, in modo tale che dieci squadre possano avere un fine settimana di riposo anziché giocare ogni domenica, infrasettimanali compresi, da agosto a maggio.

Una soluzione che sarebbe al vaglio della Lega Serie A che però, a questo punto, dovrebbe andare a trovare il giusto incastro nel calendario per gli ottavi di finale di Coppa Italia per non mettere in difficoltà nessuno.

Al momento le uniche date certe per la sosta sono le tre pause per le nazionali, mentre si scenderà in campo nel periodo di Natale (il 23 dicembre), a fine anno (il 30 dicembre) e anche nel giorno dell’Epifania (6 gennaio).