Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie C, la Triestina nelle mani delle criptovalute

13 Set 2025 - 10:14

La US Triestina Calcio 1918 è di proprietà delle criptovalute. Il principale azionista della società, che milita in Serie C, è diventata la Dogecoin Foundation attraverso la controllata Dogecoin Ventures, Inc. Se si esclude un breve e non riuscito precedente per una squadra di quarta serie inglese, è la prima esperienza di questo tipo. L'ingresso di Dogecoin arriva dopo la mesta uscita di scena del gruppo di investimenti americano LBK Capital LLC guidato da Ben Rosenzweig (dimissionario) che ha "bruciato" 25 milioni in un anno e mezzo. Dopo penalizzazioni in campionato per mancati stipendi e situazioni da prefallimento, entra la Dogecoin, valuta digitale decentralizzata e open-source, lanciata nel dicembre 2013 dagli ingegneri informatici Billy Markus e Jackson Palmer. In Italia, come riportano i giornali del Gruppo Nem, ci sono esempi con la Juventus il cui 10,1 per cento è detenuto da Tether e con l'Inter che nel 2021 firmò un contratto con DigitalBits per 85 milioni di euro in 4 anni. Ma la società non ha mai pagato neanche una rata. House of Doge è considerato "il passo più ambizioso di Dogecoin nel calcio europeo, posizionando House of Doge come leader nella convergenza tra asset digitali e sport tradizionale", come riporta una nota. Per i prossimi giorni è previsto il nuovo CdA con la nomina del nuovo presidente di Us Triestina Calcio 1918, intanto, martedì dovranno essere versati i tributi di Inps e Irpef per i mesi di maggio e giugno, per circa 1,5 milioni.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:41
MCH BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT 3-1 MCH

Bayer-Eintracht, un doppio Grimaldo e Schick su rigore per la vittoria delle "aspirine"

01:57
MCH RACING-SAN LORENZO 2-0 MCH

Racing-San Lorenzo 2-0, a segno due... discendenti italiani

02:14
DICH PIOLI FIORENTINA pre Napoli 12/9 DICH

Pioli: "Non esistono squadre imbattibili, possiamo giocarcela”

01:22
DICH CUESTA PARMA pre Cagliari 12/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sfida salvezza? No, è una partita come tante altre"

00:57
MCH ONANA IN TURCHIA MCH

L'arrivo di Onana in Turchia

00:32
DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

01:25
DICH 2 CONTE pre fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Per noi sarà l'anno più complesso"

01:51
DICH 1 CONTE NAPOLI pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Inseriremo i nuovi, ci vorrà pazienza"

01:12
DICH CHIVU 2 pre Juve 12/9 DICH

Chivu:""Non sono qui per stravolgere tutto"

01:22
DICH 1 CHIVU INTER pre Juve 12/9 DICH

Chivu: "Akanji-Pavard? Non importa come, è importante... averlo fatto"

01:29
DICH TUDOR JUVENTUS su attacco 12/9 DICH

Tudor:""Openda può partire dal 1'"

01:09
DICH TUDOR JUVENTUS pre Inter 12/9 DICH

Tudor: "In attacco devo sfruttare al massimo la rosa e le qualità che ho"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:51
Convocati Fiorentina: non c'è Gudmundsson
11:20
Bruno Fernandes: "Guidolin mi ha cambiato la carriera"
10:14
Serie C, la Triestina nelle mani delle criptovalute
09:26
Capello: "Barella mediocre con Israele. Chivu deve far dimenticare il PSG"
08:00
Tajani: "Napoli rivincerà scudetto'. Dalla platea: "Non si dice!"