Convocati Fiorentina: non c'è Gudmundsson

La Fiorentina ha comunicato la lista dei 26 calciatori convocati da mister Stefano Pioli per la gara di questa sera al Franchi contro il Napoli. Nell'elenco non figura Albert Gudmundsson. Di seguito la lista completa. Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli. Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti. Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri.
