Serie A, Udinese-Verona 1-1: Barak pareggia su rigore nel finale

Success sblocca dopo meno di 3 minuti, poi però i friulani non riescono a chiudere i conti e vengono agguantati a 7’ dalla fine



Sette giornate di campionato consecutive a secco per l’Udinese, agguantato sull’1-1 dal Verona alla Dacia Arena. Padroni di casa avanti al 3’ con Isaac Success, bravo a sfruttare il suggerimento di Arslan. Dopo un primo tempo in totale controllo, dove vanno vicino anche al raddoppio, i friulani sembrano gestire il vantaggio di misura, ma all’83’ Barak pareggia su rigore (fallo di Becao sullo stesso ceco). Terzo pareggio in trasferta per l’Hellas.

LA PARTITA

Pronti, via e subito friulani in vantaggio al 3’: Success è abile a ricevere da Arslan, a rubare la sfera a Ceccherini e ad approfittare del movimento senza palla di Beto per battere Montipò con un rasoterra angolatissimo. Alla prima da titolare, è il primo gol in Serie A dell’attaccante nigeriano. L’Hellas, un po’ frastornato, fa fatica a entrare in partita; complice (in parte) anche la partenza dalla panchina di Simeone, fresco reduce del poker alla Lazio. Di contro, gli uomini di Gotti rallentano il ritmo di gioco. Al 24’, sugli sviluppi del corner calciato da Arslan, Nuytinck impegna Montipò che respinge con i pugni. Poco dopo il gigante olandese sale ancora più in alto di tutti sull’angolo di Molina, mettendo alto sopra la traversa. Al 34’, l’occasione più pericolosa per raddoppiare: Montipò devia sul palo il colpo di testa a botta sicura di Beto, poi arriva Molina che spara un missile che centra in pieno Faraoni.

Nella ripresa gli ingressi contemporanei di Caprari, Lazovic e Dawidowicz cercano di scuotere la formazione di Tudor, che però inizialmente non si rende mai pericolosa, eccezion fatta per una conclusione imprecisa di Veloso. Molina prova a pungere, ma la porta dell’ex Silvestri non viene minimamente scalfita. L’assolo di Pereyra al 76’ si chiude con un destro a giro respinto in corner da Montipò. Tuttavia all’83’ arriva il pari veronese: contrasto multiplo di Pereyra e Becao con Barak, con quest’ultimo che s’infrange sul brasiliano. Lo stesso centrocampista ceco trasforma il rigore, molto contestato dai bianconeri. Per un pareggio che, inevitabilmente, va stretto all’Udinese, superiore per quasi tutta la partita.

LE PAGELLE

Success 7 – Prima rete in Serie A per l’attaccante nigeriano, che sblocca il risultato dopo nemmeno tre minuti di gioco alla sua prima partita da titolare: ottimo il tiro angolatissimo a superare Montipò.

Nuytinck 6,5 – Pericolosissimo sui calci d’angolo, il capitano dell’Udinese impegna prima Montipò e poi non inquadra lo specchio della porta. Buonissima prova la sua.

Rodrigo Becao 5,5 – Commette il fallo decisivo (per quanto contestato) che regala il penalty dell’1-1 agli avversari. Una disattenzione che costa caro ai friulani.

Barak 6,5 – Si guadagna e trasforma il calcio di rigore con il quale l’Hellas riesce a uscire imbattuto dalla Dacia Arena nel finale.

Montipò 6,5 – Ha il merito di tenere in qualche modo in partita il Verona con due buone parate su Nuytinck e Beto. Il palo lo salva, ma comunque dimostra sempre molta attenzione.

Lasagna 5 – Completamente avulso dal gioco offensivo per tutto il primo tempo: la partita del grande ex di giornata dura solamente 45 minuti, sostituito all’intervallo da Caprari.

IL TABELLINO

UDINESE-VERONA 1-1

Udinese (3-4-2-1): Silvestri 6; Rodrigo Becao 5,5, Nuytinck 6,5, Samir 6; Molina 6,5 (40’ st Samardzic sv), Arslan 6 (23’ st Makengo 6), Walace 5,5, Udogie 6 (40’ st Soppy sv); Pereyra 6, Success 7 (18’ st Stryger Larsen 5,5); Beto 6,5. A disp.: Padelli, Carnelos, De Maio, Forestieri, Jajalo, Nestorovski, Nehuén Pérez, Zeegelaar. All.: Gotti 6

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Ceccherini 5,5 (1’ st Dawidowicz 6), Migel Veloso 6,5, Magnani 6; Sutalo 5,5 (28’ st Ilic 5,5), Tamèze 5,5, Hongla 5 (1’ st Lazovic 6), Faraoni 5,5; Lasagna 5 (1’ st Caprari 6), Barak 6,5; Kalinic 5,5 (21’ st Simeone 6,5). A disp.: Pandur, Berardi, Bessa, Cancellieri, Cetin, Gunter, Ruegg. All.: Tudor 6

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 3’ Success (U), 38’ st rig. Barak (V)

Ammoniti: Dawidowicz (V), Becao (U), Ilic (V)

LE STATISTICHE

L'Udinese ha pareggiato quattro partite di campionato di fila per la prima volta da marzo 2020.

Isaac Success è il primo attaccante dell'Udinese ad aver segnato all'esordio da titolare in Serie A da Alexandre Geijo nel 2014 contro la Sampdoria.

Era da gennaio 2021 che l'Udinese non trovava il gol cosi rapidamente in Serie A (Roberto Pereyra al primo minuto di gioco contro l'Atalanta proprio alla Dacia Arena).

Da quando é arrivato Igor Tudor nella panchina del Verona, l'Hellas ha perso solo una delle sette partite di Serie A: nel massimo campionato nel periodo hanno fatto meglio solo Milan e Napoli (0 ciascuna).

Il Verona non vince da nove trasferte in Serie A(4N, 5P); l'ultima vittoria esterna ottenuta dai gialloblu nella massima serie è datata aprile 2021 (2-1 vs Cagliari alla

Unipol Domus).

Il Verona non aveva mai subito gol nei primi trenta minuti di gioco in questa Serie A.

Antonin Barak ha segnato 4 gol nelle prime 10 giornate di questa Serie A, lo stesso score a questo punto del torneo anche dello scorso campionato.

Il portiere dell’Udinese, Marco Silvestri (ex della partita), non ha parato neanche uno dei 18 rigori affrontati in Serie A. Dal suo esordio in Serie A nel 2013/14 hanno fatto peggio solo Rubén Blanco (0 su 21) e Roman Bürki (0 su 22) nei cinque grandi campionati europei.

Questa è stata la prima presenza da titolare in Serie A per Isaac Success.