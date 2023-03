Serie A, Torino-Bologna 1-0: Karamoh risolleva i granata

TORINO-BOLOGNA 1-0

Il francese insacca al 22' dopo una grande serpentina su assist di Sanabria: Juric è ora nono a -1 da Motta

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con il successo per 1-0 del Torino sul Bologna. All'Olimpico, decide la rete al 22' di Yann Karamoh, che riceve in area da Sanabria e, dopo una splendida serpentina in mezzo alla difesa felsinea, batte Skorupski sul primo palo con un tocco delicato. Una vittoria che permette ai granata di Juric di salire al nono posto a quota 34 punti, uno in meno dei rossoblù di Thiago Motta.

LA PARTITA

Juric continua a godersi Yann Karamoh, che con la sua splendida rete al 22' decide l'ultimo match della venticinquesima giornata di Serie A: il Torino batte 1-0 il Bologna e si prende il nono posto, andando a -1 proprio dalla squadra di Thiago Motta, che dopo le due vittorie consecutive e soprattutto l'1-0 sull'Inter torna a perdere in campionato. I granata partono meglio e Skorupski deve salvare prima su Sanabria, poi proprio su Karamoh. Al 22', però, l'ex nerazzurro segna lo strepitoso gol che decide il match: sponda in area di Sanabria e slalom in mezzo alla difesa felsinea chiuso con un delicato tocco sul primo palo che batte Skorupski, facendo esplodere l'Olimpico Grande Torino.

Nella ripresa, Ferguson, tra i meno negativi dello spento reparto offensivo di Motta, ci prova dal limite ma viene murato dalla difesa granata. L'occasione convince definitivamente il tecnico dei felsinei a cambiare in attacco: dentro Zirkzee al posto di Soriano. Al 71', però, serve un grande intervento di Schuurs per fermare Orsolini solo davanti a Milinkovic-Savic, mentre nove minuti dopo è Vojvoda, entrato al posto di Ricardo Rodriguez, a mancare il raddoppio di testa. Finale in forcing per il Bologna, ma non basta: finisce 1-0. Il Torino torna a vincere dopo tre partite senza successi e si conferma solido in casa (7 punti nelle ultime tre gare interne), passo indietro per i rossoblù, che non riescono a staccare la Juventus.

LE PAGELLE

Schuurs 6,5 - Gestisce bene l'attacco rossoblù ed è provvidenziale su Orsolini: pochi interventi, ma importanti e decisivi.

Karamoh 7 - Sempre più importante nell'undici di Juric: decisivo in casa, esattamente come l'Udinese. Le sue reti non sono solo belle, ma anche pesanti.

Sanabria 6,5 - Partita di sacrificio racchiusa nell'1-0: sua la giocata spalle alla porta per favorire Karamoh.

Skorupski 6,5 - Se il Bologna resta in corsa fino alla fine è anche merito delle sue parate, seppur non miracolose.

Orsolini 5,5 - Spento e autore di una gara non in linea con il suo strepitoso avvio di 2023: ha una sola occasione, ma si fa rimontare.

IL TABELLINO

TORINO-BOLOGNA 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6,5, Schuurs 6,5, Buongiorno 6; Singo 6,5 (28' st Aina 6), Linetty 6,5, Ilic 6, Rodriguez 6 (28' st Vojvoda 5,5); Miranchuk 6, Karamoh 7 (28' st Radonjic 6); Sanabria 6,5 (41' st Seck sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Gravillon, N'Guessan, Bayeye, Adopo, Gineitis. All.: Juric 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Sosa 5,5 (33' st Kyriakopoulos 6), Lucumì 5,5, Cambiaso 6; Schouten 6, Moro 5,5; Orsolini 5,5, Ferguson 6, Soriano 5,5 (12' st Zirkzee 6); Barrow 5,5. A disp.: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Medel, Aebischer, Pyythia, Arnautovic, Sansone. All.: Motta 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatore: 22' Karamoh

Ammoniti: Buongiorno (T), Barrow (B), Schouten (B), Vojvoda (T)

• Terzo gol in questo campionato per Yann Karamoh: il classe '98 ha già stabilito il proprio record realizzativo in un singolo campionato di Serie A (precedentemente due reti in 24 presenze con il Parma nel 2020/21).• Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 18 gare interne contro il Bologna nel massimo campionato: è la serie aperta più lunga di incontri casalinghi consecutivi in gol per i granata in Serie A, considerando le avversarie attualmente nella competizione.• Solamente Victor Osimhen (cinque) ha segnato più gol di Yann Karamoh in Serie A da inizio febbraio (tre).• Il Torino ha vinto tre delle ultime sette partite (2N, 2P), tante vittorie come nelle precedenti 13 gare nella massima serie (4N, 6P).• Il Bologna ha perso due delle ultime quattro gare di campionato (2V), tante sconfitte come nelle ultime sette nella competizione (4V, 1N).• Yann Karamoh ha realizzato un gol per due partite consecutive in Serie A per la prima volta in carriera.• Antonio Sanabria è stato coinvolto in otto reti in questo campionato (sei gol e due assist): l’attaccante granata ha già eguagliato il numero di gol a cui ha preso parte in un singola stagione di Serie A (otto sia nel 2021/22 che nel 2019/20).• Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 18 gare interne contro il Bologna nel massimo campionato: è la serie aperta più lunga di incontri casalinghi consecutivi in gol per i granata in Serie A, considerando le avversarie attualmente nella competizione.• Il Bologna non è riuscito a segnare nemmeno un gol contro il Torino in questa sfida: l’ultima volta che i rossoblù sono rimasti senza reti in trasferta in un match di Serie A risale alla gara contro la Roma del gennaio scorso (sconfitta fuori casa sempre per 1-0).• Il Bologna ha effettuato solo due conclusioni in questo primo tempo: era dalla gara contro il Sassuolo dal maggio 2022 che i rossoblù non concludevano una prima frazione con meno tiri tentati (zero in quel caso).• 150ª presenza per Musa Barrow in Serie A.