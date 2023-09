Serie A, Milan-Verona 1-0: Leao regala la vittoria ai rossoneri

MILAN-VERONA 1-0

La rete del portoghese all'8' regala i tre punti a Pioli. Preoccupa l'infortunio di Krunic

Milan-Verona: le foto del match











































Il sabato di Serie A si apre con la vittoria del Milan, che torna a sorridere dopo il ko nel Derby e lo 0-0 con il Newcastle in Champions e batte 1-0 il Verona. A decidere il match è il gol all'8' di Leao, che sfrutta il recupero con passaggio in verticale di Giroud e batte Montipò con un diagonale mancino. Nella ripresa si infortuna però Krunic: per il centrocampista rossonero si teme uno stiramento muscolare. Con questo successo, i rossoneri salgono a 12 punti e agganciano in classifica l'Inter. Secondo ko in campionato per l'Hellas.

LA PARTITA

Un Milan con tanti cambi batte 1-0 il Verona e torna a sorridere, dimenticando il ko nel Derby e lo 0-0 con il Newcastle. A San Siro, i rossoneri si presentano con un'inedita difesa a tre e con Musah e Florenzi titolari e passano subito in vantaggio: recupero alto di Giroud che lancia Leao, con il portoghese che si invola verso la porta e batte Montipò con un diagonale mancino perfetto. Ci pensa poi Sportiello a blindare il vantaggio parando d'istinto su Folorunsho. I rossoneri amministrano e cercano il raddoppio con Reijnders, che ci prova trovando la deviazione di Duda. Nel finale di primo tempo, ammonito un non positivo Faraoni, che Baroni lascia negli spogliatoi inserendo Bonazzoli per andare a caccia del pareggio.

Nella ripresa, i gialloblù iniziano ad avvicinarsi con costanza all'area di rigore rossonera e arrivano le prime vere occasioni, con le girate in area di Ngonge e Bonazzoli che, però, non impensieriscono più di tanto Sportiello. Il tecnico degli ospiti prova a cambiare inserendo Saponara e Cabal, ma con l'ultima occasione della sua partita è Pulisic a calciare chiamando Montipò all'intervento. Momento storico al 75': al posto di Florenzi, infatti, entra il 2005 Bartesaghi, accolto dagli applausi di San Siro. Poco dopo, Pioli richiama Leao e Pulisic sostituiti da Okafor e Pobega. Nel finale, Montipò salva ancora sul diagonale di Musah e il risultato resta di 1-0. Con questo successo, il Milan sale a quota 12 e aggancia momentaneamente l'Inter, in attesa dell'impegno dei nerazzurri ad Empoli. Secondo ko per l'Hellas, che resta a quota 7.

IL TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (20' st Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (29' st Bartesaghi); Pulisic (35' st Pobega), Giroud (20' st Jovic), Leao (25' st Okafor). A disp.: Nava, Mirante, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze. All.: Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (1' st Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (45' st Djuric); Duda (25' st Saponara), Lazovic (25' st Cabal); Ngonge (35' st Suslov). A disp.: Berard, Perilli, Amione, Coppola, Serdar, Charlys, Cruz, Mboula. All.: Baroni

Arbitro: Maresca

Marcatore: 8' Leao

Ammoniti: Thiaw (M), Faraoni (V), Bonazzoli (V), Musah (M), Pulisic (M), Florenzi (M)

Note: recupero 2'+6'

LE STATISTICHE DI MILAN-VERONA 1-0

Rafael Leão ha segnato per tre match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A e per la seconda nei cinque maggiori campionati europei, dopo la serie di quattro tra dicembre 2018 e gennaio 2019, con il Lille in Ligue 1.

Olivier Giroud ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle ultime otto presenze in Serie A (nove reti e tre assist); da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05), prima del francese, solo Zlatan Ibrahimovic (due volte) aveva preso parte a reti per almeno otto partite consecutive con la maglia del Milan nel massimo campionato: nel 2010/11 (10) e nel 2020/21 (otto).

Il Milan ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato contro il Verona, sua miglior striscia di vittorie consecutive contro i veneti in Serie A; inoltre per i rossoneri è la serie aperta più lunga di vittorie consecutive contro le squadre che partecipano a questo campionato di massima serie.

Il Milan ha vinto almeno cinque gare interne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2022 (serie di sei in quel caso).

Tra le squadre contro cui il Milan non ha mai perso in gare casalinghe di Serie A, il Verona è quella contro cui i rossoneri hanno disputato più partite, 32 gare (19V, 13N).

Quattro gol e tre assist in questo campionato per Olivier Giroud: il francese ha preso parte al 70% delle marcature del Milan (sette su 10) nel torneo in corso.

Il Verona ha perso quattro delle ultime cinque gare esterne di Serie A (1V) subendo 10 gol nel parziale (media di 2,5 a gara).

Il Verona ha subito 103 reti contro il Milan in Serie A: solo contro Juventus e Inter i gialloblù ne hanno incassate di più (108 da entrambe) nella competizione.

Nessuna squadra ha segnato più reti rispetto al Milan (sette) nei primi tempi di questa Serie A (a quota sette anche la Fiorentina).

Da inizio 2023, tra le squadre presenti sia nel campionato scorso che in quello attuale solo l’Udinese (sei) ha realizzato meno reti in trasferta rispetto al Verona (nove) in Serie A.

Simon Kjær ha collezionato contro il Verona la 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

Quella contro il Verona è stata la 200ª presenza di Marco Sportiello in Serie A, la prima con la maglia del Milan nel massimo campionato. Le prime 199 le aveva disputate con le maglie di Atalanta, Fiorentina e Frosinone.

Stefano Pioli ha raggiunto contro il Verona il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A.

Davide Bartesaghi (29 dicembre 2005) è il calciatore più giovane a scendere in campo in una gara di questa Serie A.

Con 28 anni e 16 giorni di media, quello odierno è stato l’11 titolare più vecchio schierato dal Milan in questa Serie A.

Per la prima volta in questa Serie A, il Verona è sceso in campo con un undici titolare con un’età media superiore ai 26 anni (27 anni e 14 giorni).