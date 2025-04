Serie A, giudice sportivo: una giornata a Ricci, 10mila euro multa al Torino

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, al termine della 12ma giornata di ritorno, ha squalificato per una giornata il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, espulso domenica contro il Verona, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco". Ammenda di 10mila euro al Torino "per avere ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l'i-nizio della gara e di due minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata". Multati con 3.000 euro il Bologna ("per avere lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco), il Parma per 3.000 euro ("per avere intonato per tre volte un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara") e con 2.000 euro il Genoa ("per avere lanciato un fumogeno sul terreno di gioco") e con 1.500 euro il Lecce ("per avere lanciato un fumogeno nel recinto di gioco").