Serie A, Giudice sportivo: Allegri multato per "critica irrispettosa" all'arbitro a fine partita

© Getty Images

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inflitto un'ammenda di 10mila euro con diffida al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, colpevole di avere rivolto negli spogliatoi al termine della gara persa contro l'Udinese "una critica irrispettosa al direttore di gara", vale a dire l'arbitro Rosario Abisso. Stop invece di una giornata per preparatore atletico della Juve Simone Folletti "per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale". Restando sempre in casa bianconero, squalificato per una giornata Bremer, ammonito e già in diffida.