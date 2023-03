Serie A femminile, tutto pronto per poule Scudetto e salvezza: ecco come funzionano

CALCIO FEMMINILE

Dopo la Regular Season, a partire dal 17 marzo le dieci squadre si divideranno in due gruppi: in palio il titolo e la permanenza nella massima serie. Ecco come funziona il nuovo format

© Getty Images Con la Regular Season ormai conclusa, per la Serie A femminile è tempo di provare per la prima volta il nuovo format proposto dalla Divisione Calcio Femminile e approvato dal Consiglio Federale. Dalla Roma prima in classifica al fanalino di coda Sampdoria, tutte le squadre prenderanno parte alla seconda parte del campionato. Si lotta per i due principali obiettivi: lo Scudetto e la salvezza. In palio, però, c'è anche l'accesso alla prossima Champions League femminile.

Poule scudetto e salvezza: come funziona

Dopo le 18 giornate di campionato, è tempo di dividere le dieci squadre in due gruppi: la poule Scudetto e la poule salvezza. Alla prima partecipano le prime cinque in classifica al termine della Regular Season. Nell'ordine: Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Alla seconda, invece, prendono parte le altre cinque squadre (Sassuolo, Pomigliano, Parma, Como e Sampdoria, tutte racchiuse in soli 7 punti). Queste due poule prevedono altre 10 giornate, con la novità del riposo per una delle cinque squadre a ogni weekend. I club, quindi, disputeranno in totale 8 partite, 4 di andata e 4 di ritorno, e due turni di riposo. Nessuna differenza, a livello di format, tra chi è in lotta per lo Scudetto e chi, invece, insegue il sogno di rimanere in Serie A.

La particolarità è che le squadre si portano, nella poule, i punti conquistati nella Regular Season: la Roma, quindi, ripartirà dal primo posto a quota 48, con Juventus a 40, Inter a 35 e Milan e Fiorentina a 34. Tra le squadre in lotta per la salvezza, invece, si prospetta una vera e propria battaglia: il Sassuolo è a 17, il Pomigliano a 14, il Parma a 13, il Como a 11 e la Sampdoria a 10. Al termine delle dieci giornate, la prima della poule Scudetto sarà campione d'Italia e, insieme con la seconda, accederà alla prossima edizione della Champions League femminile. L'ultima della poule salvezza, invece, retrocederà in Serie B, mentre la penultima disputerà un playout in gara unica contro la seconda del campionato cadetto.

Quando si comincia

Si comincia venerdì 17 marzo con Fiorentina-Roma. Il primo turno della poule Scudetto prevede la sfida tra le viola e le giallorosse e Juventus-Milan, con l'Inter che riposa, mentre in quella salvezza sarà il Como a guardare Pomigliano-Parma e Sassuolo-Sampdoria, primo match tra le squadre che vorranno evitare la retrocessione previsto sabato 18 marzo alle 12:30. Il format è una novità in Italia, ma è già presente in altri campionati Europei, sia femminili che maschili, come la Jupiler Pro League (Belgio) e la massima divisione austriaca, oltre che in campo femminile in Danimarca e Repubblica Ceca.