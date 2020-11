Serie A, arbitri: la Juventus affidata a Pasqua. Sassuolo-Inter a Irrati

L'AIA ha reso noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la nona giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 29 novembre. La Juventus, che giocherà sabato a Benevento, avrà Pasqua come direttore di gara. Sempre sabato ecco Irrati designato per Sassuolo-Inter, mentre per il Milan capolista (che sfida in casa la Fiorentina) fischierà Abisso. Napoli-Roma di domenica alle 20:45 ci sarà Di Bello.