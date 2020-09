Milan, buone notizie per Ibrahimovic: lo svedese in gruppo, ci sarà contro lo Shamrock

IL DUBBIO

Ibrahimovic vuole esserci e ci sarà, Pioli conta su di lui e al suo carisma e alle sue giocate si affida. A tre giorni giorni dal preliminare di Europa League con gli irlandesi dello Shamrock, anche il piccolo margine di dubbio dovuto alle assenze dello svedese nelle amichevoli di settimana scorsa dè stato spazzato via dai fatti: Zlatan ha infatti iniziato la settimana tornando al lavoro in gruppo, mettendosi alle spalle il trauma contusivo alla coscia che lo aveva costretto a rallentare negli scorsi giorni.

Senza Leao e lo squalificato Rebic, la presenza di Ibra giovedì a Dublino è quanto mai fondamentale per il match da dentro o fuori europeo: ancora qualche dubbio invece su chi sarà il suo partner in attacco. Possibile chance per il giovane Colombo.