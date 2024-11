SAN SIRO, SINDACO: "BASTA POLEMICHE, BISOGNA PRENDERE DECISIONI"

Nella vicenda del nuovo stadio di Milano "l'importante è prendere le decisioni e non continuare con questo stillicidio di recriminazioni e polemiche che non fanno bene alla città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le proteste del centrodestra e anche della maggioranza sul fatto che non abbia riferito ieri al Consiglio comunale delle novità sullo stadio, dopo la manifestazione di intesse da parte di Inter e Milan. "Non giudico, io riferirò in Consiglio nei prossimi giorni. Ieri volevo anche scendere in aula , non avevo intenzione di parlare di questo tema perché stavamo ancora guardando le carte - ha precisato -, poi ha parlato Scaroni e allora volevo spiegare. Se poi da questo devono nascere polemiche ….saró in Consiglio a breve". Anche la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni ha usato parole dure, parlando di "rammarico per l'approccio" e dicendo che "non siamo utili idioti". "Non so cosa farci. Succede tutto in minuti ed ore. Se Scaroni non fosse uscito, io ne avrei parlato con calma. Ognuno fa le sue considerazioni, Uguccioni fa le sue e decida lei come vuole agire sulla questione stadio - ha commentato Sala a margine di un evento in Comune -. I milanesi su questo si aspettano delle risposte, io sto per darle. Se invece la risposta deve essere un continuo distinguo e dibattito….". "Ci sono anche gli atti da fare, su questa vicenda dello stadio nessuno sarà mai totalmente d'accordo. Se ci sarà un nuovo stadio, ci sarà una parte della popolazione che ci dirà perché non abbiamo conservato San Siro, e capisco - ha concluso -. Ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Io di questo tema mi porto una croce, ma tanto tutti non li metti d'accordo".