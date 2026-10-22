Sampdoria, ufficiale D'Angelo: è lui il successore di Corradi in panchina

Accordo trovato e firma sul contratto, ora è anche ufficiale: Luca D'Angelo è il successore di Bernardo Corradi sulla panchina della Sampdoria. Per il tecnico ex Spezia accordo fino al giugno 2028, nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento.
La dirigenza blucerchiata aveva deciso di esonerare Corradi dopo la sconfitta interna contro l'Arezzo, che ha portato la Samp a sprofondare all'ultimo posto nella classifica di Serie B, con appena 4 punti in 7 partite. La scelta di D'Angelo è arrivata dopo che era stato inizialmente trovato l'accordo verbale per il terzo ritorno di Marco Giampaolo, ma la trattativa era poi saltata.
Per il nuovo tecnico, subito due impegni in pochi giorni per provare a risollevare la squadra: sabato trasferta sul campo del Sudtirol, martedì il turno infrasettimanale ad Ascoli.