Sampdoria, ufficiale D'Angelo: è lui il successore di Corradi in panchina

La dirigenza blucerchiata aveva deciso di esonerare Corradi dopo la sconfitta interna contro l'Arezzo, che ha portato la Samp a sprofondare all'ultimo posto nella classifica di Serie B, con appena 4 punti in 7 partite. La scelta di D'Angelo è arrivata dopo che era stato inizialmente trovato l'accordo verbale per il terzo ritorno di Marco Giampaolo, ma la trattativa era poi saltata.