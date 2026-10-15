Salisburgo-Milan, Amorim sceglie Camarda e Tomori dal 1’: le formazioni ufficiali

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter Pavlovic; Bartesaghi, Jashari, Rabiot, Hutchinson; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim
Salisburgo (4-2-3-): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tobakovic. All: Rohl
Jashari: "Il turnover? Serve giocare con continuità per crescere"
"Lo dissi nell'altra intervista, chi vuole arrivare al miglior livello deve giocare il più possibile ma al momento siamo all'inizio stagione e ruotiamo molto. Giocherò e darò il massimo con la giusta personalità e mentalità. Come detto, se hai continuità nel gioco diventi migliore". Così jashari a Sky poco prima dell'inizio del match.