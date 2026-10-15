Salisburgo-Milan, Amorim sceglie Camarda e Tomori dal 1’: le formazioni ufficiali

"Lo dissi nell'altra intervista, chi vuole arrivare al miglior livello deve giocare il più possibile ma al momento siamo all'inizio stagione e ruotiamo molto. Giocherò e darò il massimo con la giusta personalità e mentalità. Come detto, se hai continuità nel gioco diventi migliore". Così jashari a Sky poco prima dell'inizio del match.