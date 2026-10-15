Salisburgo-Milan, Amorim sceglie Camarda e Tomori dal 1’: le formazioni ufficiali

L’inglese e l’attaccante classe 2008 alla prima maglia da titolare della stagione

15 Ott 2026 - 17:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Camarda © Getty Images

Camarda © Getty Images

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter Pavlovic; Bartesaghi, Jashari, Rabiot, Hutchinson; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim

Salisburgo (4-2-3-): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tobakovic. All: Rohl

Jashari: "Il turnover? Serve giocare con continuità per crescere"

 "Lo dissi nell'altra intervista, chi vuole arrivare al miglior livello deve giocare il più possibile ma al momento siamo all'inizio stagione e ruotiamo molto. Giocherò e darò il massimo con la giusta personalità e mentalità. Come detto, se hai continuità nel gioco diventi migliore". Così jashari a Sky poco prima dell'inizio del match. 

videovideo

Ultimi video

02:11
Oggi Celta Vigo-Juventus: Spalletti on fire

Oggi Celta Vigo-Juventus: Spalletti on fire

02:15
Morte Maradona: chieste pene pesantissime

Morte Maradona: chieste pene pesantissime

01:46
Le rimonte più pazze dello specialista Mou

Le rimonte più pazze dello specialista Mou

00:34
I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

01:33
Grosso guaio Inter

Grosso guaio Inter

00:51
DICH AQUILANI PRE FROSINONE-SASSUOLO 15/10 DICH

Aquilani: "Sappiamo cosa possiamo fare e quali sono le nostre armi"

02:24
Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

01:19
Juventus, così in campo contro Celta Vigo

Juventus, così in campo contro Celta Vigo

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

02:02
Sabatini: "Lautaro potrebbe saltare più di 7 partite"

Sabatini: "Lautaro potrebbe saltare più di 7 partite"

01:46
Venezia, ecco Nicola: "Risolvo problemi"

Venezia, ecco Nicola: "Risolvo problemi"

01:32
Atalanta, attenzione al Pafos: "Soffriremo"

Atalanta, attenzione al Pafos: "Soffriremo"

01:23
Italia o Germania: con chi giocherà Tresoldi?

Italia o Germania: con chi giocherà Tresoldi?

01:48
Yamal "aura" pazzesca

Yamal "aura" pazzesca

01:31
Allegri ha perso il tocco magico in Champions

Allegri ha perso il tocco magico in Champions

02:11
Oggi Celta Vigo-Juventus: Spalletti on fire

Oggi Celta Vigo-Juventus: Spalletti on fire

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:10
Fifa, Infantino si scusa ma opposizione attacca: "Non idoneo a ricoprire ruolo"
17:55
Lecce, recuperato Stulic per l'Udinese
Camarda
17:42
Salisburgo-Milan, Amorim sceglie Camarda e Tomori dal 1’: le formazioni ufficiali
Leonardo Pavoletti
17:08
Pavoletti annuncia il ritiro: "Cagliari per sempre il mio posto nel mondo"
Yeboah
16:55
Venezia, ufficiale il rinnovo di John Yeboah: la nota