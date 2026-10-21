Ryanair non molla la Juventus: "Spaletti va ovunque tranne che a casa". I tifosi: "L'admin è Conte..."

Continua la querelle social tra la Juventus e Ryanair. Il profilo X italiano della compagnia aerea irlandese da inizio stagione ha deciso di provare a ricalibrare la propria comunicazione pungolando i tifosi con sfottò. Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il bersaglio è finito sulla schiena dei bianconeri. Dopo le prese in giro del giorno dopo, Ryanair è tornata alla carica. Questa volta sul profilo della compagnia aerea è spuntato un video di Luciano Spalletti che vaga per i campi della Continassa. Il commento è spietato: "Spalletti va ovunque tranne che a casa". Una battuta che alcuni hanno apprezzato, tanto da replicare simpaticamente: "L'admin di oggi è Antonio Conte", poi, chiaramente, altri che non l'hanno presa benissimo: "A piedi piuttosto che prendere i vostri aerei di m...", "non può andare a casa perché l'aereo Ryanair è in ritardo", "pagate i piloti".

