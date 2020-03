Ronaldinho in carcere gioca a footvolley

Ronaldinho, in prigione in Paraguay a causa di un passaporto falso, è triste è provato" come ha recentemente riferito un suo amico ma trova comunque conforto nel grande amore sportivo di sempre: il pallone. Un video infatti mostra il brasiliano giocare a footvolley insieme ad altri carcerati (senza troppe preoccupazioni per il coronavirus). Il palcoscenico non è più San Siro o il Camp Nou ma il piede è rimasto fatato.