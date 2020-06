Roma, Fonseca: "Lunedì allenamento all'Olimpico, senza tifosi sarà dura"

"Lunedì sera ci alleneremo all'Olimpico: questa è l'unica eccezione, per il resto non c'è niente di diverso da una sfida normale". Lo ha annunciato il tecnico della Roma Paulo Fonseca in vista della ripresa del campionato contro la Sampdoria. I giallorossi non giocano una partita ufficiale dal primo marzo, giorno quando superarono in trasferta il Cagliari per 4-3. "La preparazione di una partita è quasi la stessa, ma questa volta cercheremo di creare un'atmosfera simile a quella che troveremo mercoledì", ha detto nel corso del programma portoghese 'Titulares' su Sport TV.