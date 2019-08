Roma, Fonseca: "Dobbiamo migliorare la fase difensiva"

DAGLI SPOGLIATOI

Dopo il pirotecnico 3-3 col Genoa, Fonseca ha analizzato il match dell'Olimpico puntando l'attenzione sulla fase difensiva. "Nei primi quindici minuti abbiamo giocato molto bene e abbiamo dominato in fase di attacco - ha spiegato il tecnico della Roma -. I problemi ci sono stati in difesa, dove non siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio". "Quando prendi tre gol, difficilmente riesci a vincere una partita - ha aggiunto -. Abbiamo ancora da lavorare e migliorare in questa fase".

Per Fonseca, dunque, la gara della Roma contro il Grifone va analizzata dividendo le due fasi. La prima, quella offensiva, ha soddisfatto il tecnico. La seconda, quella difensiva, invece ha lasciato diverse perplessità. Un po' per i meccanismi ancora da rodare, un po' per l'atteggiamento molto aggressivo della squadra, alta e in difficoltà sulle ripartenze avversarie. Tutto col derby della prossima giornata sullo sfondo e il mercato ancora aperto. "Analizzando la prestazione cercheremo di migliorare quello che non ha funzionato contro il Genoa - ha spiegato Fonseca -. E ci prepareremo alla gara contro la Lazio prestando più attenzione alla fase difensiva". "Ribadisco fiducia nei miei giocatori, dobbiamo migliorare il controllo della profondità, oggi non davamo sicurezza, dovremmo migliorare su questo", ha concluso.