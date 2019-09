Roma, Fonseca: "Atalanta più brava, noi male"

E' un Paulo Fonseca a testa bassa quello che commenta la sconfitta casalinga della Roma con l'Atalanta. "Dobbiamo dire che hanno meritato la vittoria perché non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto difficoltà nella marcatura a uomo. Non abbiamo avuto la linea di passaggio. Abbiamo avuto la nostra occasione ma ho sentito che il gioco non è mai stato controllato, meglio l’Atalanta che noi", ha detto l'allenatore giallorosso. Fonseca: "Abbiamo fatto male"

"La nostra intenzione di squadra era la stessa. Volevamo giocare la palla e pressare alta. Ci siamo abbassati troppo, ma non era nostra intenzione non essere aggressivi. Nonostante non abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo siamo stati stabili sul piano difensivo e con l'occasione di Dzeko. Parleremmo di una partita diversa se avessimo sfruttato le occasioni sullo 0-0", ha aggiunto il portoghese.

Male il pressing: "Bisogna riconoscere che questa sarebbe stata una partita diversa dalle altre. I nostri due centrocampisti hanno faticato nel trovare un appoggio subito su Dzeko non trovando neanche i due intermezzi Zaniolo e Pellegrini".

Il momento è delicato: "E' importante rimanere sempre equilibrati. Non siamo diventati i peggiori per questa partita come non eravamo i migliori prima. Dobbiamo capire e analizzare gli errori fatti. Non è un dramma la partita di oggi".

Sull'esordio di Smalling: "Bisogna adesso analizzare la sconfitta e capire chi giocherà le prossime. Smalling ha fatto un esordio positivo, ma conta il risultato di squadra. Tutti possiamo migliorare".