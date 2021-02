Riecco Dzeko: dal mercato alla panchina, poi il ritorno al gol

ROMA

Il bosniaco non andava in rete dal 3 gennaio scorso. Nel mezzo la lite con Fonseca

di

SAVERIO GRIMALDI

Prima sul mercato, poi fuori squadra, poi ancora la panchina e la diatriba per la fascia da capitano e nel mezzo la lite con Fonseca. Poi il ritorno, lento alla normalità. Qualche gara vista in panca e poi il campo, finalmente. E dal campo al gol è un attimo per un bomber di razza come Edin Dzeko, romano e romanista del cuore. "Venduto" tante volte (Juventus, Inter fisse nel suo destino) e sempre rimasto nella Capitale. Perché è lì che il bomber bosniaco vuole rimanere. E' li che la sua famiglia ha deciso di restare. Braga-Roma, le immagini del match





































































































Ultime gallery Vedi tutte

Edin ha firmato il suo ritorno al gol dopo un'assenza troppa lunga per uno come lui. Che i portieri li trafigge con facilità (fino ad ora 7 i suoi gol in Serie A).

Era il 3 gennaio scorso e Dzeko andava in gol contro la Sampdoria decidendo così il match contro l'11 di Ranieri.

Ieri, appunto, è diventato di nuovo protagonista dei destini della Roma di Fonseca, l'allenatore col quale ha rotto e rimesso poi a posto i cocci di un rapporto che rischiava di inguaiare i progetti dei giallorossi.

Nemmeno l'addio alla fascia da capitano gli ha tolto la voglia di essere protagonista. E nemmeno l'avvicendamento nell'11 titolare con con Mayoral, più avanti ora nelle gerarchie.

La serata portoghese porta però degli strascichi pesanti per i giallorossi con Cristante e Ibanez fuori per infortunio. Oggi la ripresa a Trigoria: domenica sera c'è la trasferta insidiosa di Benevento.