Un suo splendido gol ha evitato alla Roma la sconfitta nel derby, ma Mathias Soulé non nasconde una certa delusione a fine partita. "Contento per il gol, peccato per il risultato. Ci serviva vincere, un pareggio è comunque meglio della sconfitta. Dobbiamo ancora lavorare per portare a casa punti, siamo sulla buona strada - ha detto l'argentino ai microfoni di Dazn - Sottoporta dobbiamo fare più gol. Sono queste le partite che dobbiamo vincere per alzarci in classifica".