Sovraccarico muscolare per Chris Smalling che rischia di saltare l'esordio in Serie A domenica contro il Sassuolo. Il difensore ha accusato il problema nell'allenamento di giovedì. Nella giornata di sabato, Paulo Fonseca e il suo staff valuteranno le condizioni fisiche del giocatore e se convocarlo o preservarlo in vista dell'esordio in Europa League della prossima settimana con i turchi dell'Istanbul Basaksehir.