Roma, senti Cafù: "Wesley è il miglior acquisto che si possa fare dal Brasile"

È stato una leggenda sulla fascia destra sia con la sua nazionale, il Brasile, sia con le squadre di club, Milan e Roma su tutte. Oggi Marcos Cafù ha appeso gli scarpini al chiodo da anni, ma nessuno può avere un parere più rispettabile in tema di terzini. Ecco allora che, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è arrivato l'endorsement dell'ex capitano della verdeoro per il suo connnazionale Wesley, esterno destro del Flamengo sempre più vicino alla Roma: "I giallorossi non potevano fare scelta migliore: Wesley è forte, giovane ed è diventato titolare nel Flamengo oltre a meritarsi la chiamata in nazionale. Il futuro è suo. Conferma in Europa? Non ho dubbi. È molto forte in attacco, ha personalità e gli piace giocare a calcio con la squadra. In più ha un bel fisico e non si ferma facilmente quando ti punta. In questo momento in Brasile è il miglior acquisto che si possa fare. Che consiglio potrei dargli? Di lavorare e di stare tranquillo. Dovrà capire come funziona la piazza di Roma, ma vedrete che riuscirà a imporsi. Uno come Gasperini lo aiuterà? Gasperini è uno dei migliori tecnici italiani: capisce l’importanza degli esterni e sfrutta al massimo le loro caratteristiche".