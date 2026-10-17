Roma, per sfida con Genoa Gasperini convoca quattro Primavera

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati per Roma-Genoa, giornata numero 7 di Serie A. Viste le assenze di Dybala, Koné e Svilar per infortunio e Malen squalificato, il tecnico giallorosso ha convocato ben quattro Primavera: Alessandro Di Nunzio, Lorenzo Paratici, Antonio Arena e Mandjou Camara. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico. Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini. Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora. Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara.