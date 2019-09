Nuovo infortunio muscolare in casa Roma. L'ultimo della serie riguarda Cengiz Under, impegnato con la Turchia nella preparazione dei match validi per le qualificazioni europee contro Andorra e Moldavia. L'attaccante giallorosso si è infatti fermato nel corso dell'ultimo allenamento a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Tornerà a Trigoria già venerdì per sottoporsi agli accertamenti clinici necessari per valutare la gravità dell'infortunio.