Roma, Gasperini: "Lesione per Koné, affaticamento per Dybala" | Quando tornano

Gian Piero Gasperini, nella conferenza della vigilia della partita contro il Genoa, ha aggiornato sugli infortuni di Manu Koné e Paylo Dybala: "Koné ha fatto la risonanza e si tratta di una lesione di primo grado, non particolarmente significativa. Serve il tempo necessario per il recupero e speriamo di averlo a disposizione per il Sassuolo (il 7 novembre, salterebbe 6 partite, ndr). Per Dybala, invece, non ci sono situazioni particolari: è un affaticamento al gemello del polpaccio. Speriamo di recuperarlo già la prossima settimana (c'è il Napoli, ndr)".