Terza amichevole stagionale per la Roma, che dopo i test contro Tor Sapienza e Trastevere, due formazioni di Serie D, a Trigoria ha affrontato il Gubbio (serie C) imponendosi per 3-0, con reti di Fazio nel primo tempo, e di Antonucci e Pastore nella ripresa. Proprio gli ultimi due (l'argentino è stato schierato da Fonseca di nuovo nella posizione di regista basso) sono gli uomini che si sono messi in evidenza. Florenzi, entrato nella ripresa al posto di Santon, è tornato al ruolo di esterno basso a destra, dove finora Fonseca non l'aveva mai schierato, mentre Dzeko ha giocato dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, nonostante sia in procinto di passare all'Inter. Solo mezz'ora per Mancini, mentre sono stati convincenti i primi 45 minuti di Diawara al fianco di Cristante.