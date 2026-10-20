Real Madrid, Mourinho: "Vinicius? Per me è intoccabile solo lo stemma"

"Per me nessun giocatore è intoccabile". Alla vigilia dell'incontro di Champions League contro i Lipsia José Mourinho ha mandato un messaggio chiaro allo spogliatoio. L'allenatore del Real Madrid, interpellato sul momento negativo che sta vivendo il brasiliano Vinicius Junior - squalificato per i prossimi tre incontri di Liga e insidiato dall'ascesa del giovane ivoriano Yan Diomandé -, in conferenza stampa ha risposto: "Qui, di intoccabile c'è solo lo stemma. Nessun giocatore lo è. Non è questione di status, di fascia da capitano al braccio o della cifra spesa per ingaggiarlo. Ciò che rende un giocatore intoccabile è il suo rendimento in campo".