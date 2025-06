Qualificazioni sudamericane: Ancelotti vince e vola ai Mondiali, esulta anche l'Ecuador

La prima vittoria di Carlo Ancelotti come ct del Brasile coincide anche con la qualificazione aritmetica ai Mondiali 2026: Brasile secondo con l'Ecuador e a +7 sul Venezuela settimo. Nel giorno del compleanno del tecnico italiano, omaggiato dal pubblico di San Paolo, la Seleçao conferma dunque il suo record: è l'unico paese ad essersi qualificato a ogni singola edizione della rassegna intercontinentale, dal 1930 ad oggi. Dopo lo scialbo 0-0 contro l'Ecuador, Ancelotti cambia sistema e opta per un 4-2-2-2 con Raphinha e Martinelli esterni, Vinicius Junior più centrale con Matheus Cunha. Si tratta di un cambio di modulo e di mentalità, con un Brasile decisamente più reattivo ed efficace nella zona offensiva. I verdeoro sprecano subito con Vinicius Junior e provano a scardinare l'assetto difensivo di un Paraguay molto chiuso, che cerca di non concedere il minimo spazio. Matheus Cunha sbaglia un gol fatto, ma serve l'assist per il vantaggio: gran pallone rubato e cross per Vinicius Junior, che segna da rapace d'area e festeggia con un abbraccio ad Ancelotti. Ripresa più equilibrata, con Alisson decisivo su Sanabria e il pari sfiorato da Junior Alonso, ma anche con le chances per il raddoppio: Martinelli e Bruno Guimaraes ci vanno molto vicini. Ancelotti vince, sale a 25 punti e festeggia l'accesso ai Mondiali. Al Paraguay, invece, basta un punto per raggiungere la Seleçao e l'Argentina nel torneo che si giocherà in tre nazioni: Stati Uniti, Messico e Canada.