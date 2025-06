Nazionale, Gravina: "Norvegia più forte. ma non voglio pensare a un'Italia senza Mondiale. Dimissioni? Sarebbe peggio"

Il tracollo in Norvegia ha lasciato il segno alla Nazionale di Luciano Spalletti e non solo per la classifica. L'Italia dopo il brutto esordio nelle qualificazioni al Mondiale rischia di compromettere il proprio accesso al Mondiale 2026 che, se mancato, sarebbe il terzo consecutivo senza gli Azzurri. Uno scenario che il presidente della Figc, Gabriele Gravina non vuole neanche ipotizzare: "Non voglio nemmeno pensare a un'Italia senza Mondiale. La maglia azzurra non è un colore, è una eredità e questo dobbiamo farlo capire ai ragazzi che la indossano".